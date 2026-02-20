Депутат Иванов: «Необходим тотальный запрет на рекламу азартных игр и система, при которой любой выигрыш в онлайн-казино не может быть легализован»

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил запретить всю рекламу азартных игр в России.

«Проблема онлайн-казино в России приобрела угрожающие масштабы: около 20 млн граждан относят себя к постоянным игрокам, а объем нелегального сегмента оценивается в 2-3 трлн рублей в год.

Это не просто цифры – за каждой из них стоят разрушенные семьи, миллионы рублей, ушедшие из реальной экономики в тень, и тысячи людей, попавших в тяжелую игровую зависимость. Необходимо кардинально усилить блокировку таких ресурсов.

Во-первых, нужен жесткий механизм, который позволит запрещать не конкретные страницы, а целые платежные экосистемы, через которые проходят деньги игроков.

Во-вторых, необходим тотальный запрет на любую рекламу азартных игр. Она формирует у людей опасное отношение к игре как к легкому способу заработка.

В-третьих, мы должны использовать новые законодательные механизмы для борьбы с лудоманией в РФ. С 1 сентября 2026 года вступает в силу закон о самозапрете на азартные игры. Это хороший инструмент для тех, кто осознает свою зависимость, но этого мало. Нужно создать систему, при которой любой выигрыш в онлайн-казино не может быть легализован. Платежи в адрес таких организаций должны автоматически блокироваться.

Особую тревогу вызывает инициатива о возможной легализации онлайн-казино. Да, чиновники говорят о 100 млрд рублей налоговых поступлений. Но цена этих денег – миллионы судеб наших граждан. Мы не можем торговать здоровьем нации ради сиюминутной выгоды, – заявил Иванов.

По данным Минфина, ежегодно ставки на спорт делают примерно 6 миллионов россиян.