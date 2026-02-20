0

БК PARI получила четыре награды на международном фестивале bema!

19 февраля состоялось награждение лучших проектов по версии bema! – профессиональной премии в сфере событийного маркетинга и коммуникаций.

Букмекерская компания PARI заняла первое место в номинации «Лучший инклюзивный проект» за бренд-активацию «ПАРИ ФЕСТ – 2025. Ген человечности». Фестиваль букмекера также занял третье место в двух номинациях: «Лучшая активация бренда регулируемого рынка» и «Лучший масштабный региональный фестиваль».

PARI также занял второе место в номинации «Лучшее корпоративное видео» за мультсериал «Ценности PARI».

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ставки на сегодня
Ставки на спорт
Букмекеры
Pari
Беттинг-индустрия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
PARI объявил о завершении контракта с «Амкалом». Над «Сапсан Ареной» запустили надувного медведя с лицом Германа
41 минуту назадФото
«Мы понятийно не были готовы спонсировать трансляции Олимпиады». Вице-президент «Лиги Ставок» об Играх-2026
56 минут назад
Ратмир Ронами: «Наверняка «Лига Ставок» потратила на продукт больше остальных букмекеров. Мы самые технологичные на рынке»
вчера, 16:05
Вице-президент «Лиги Ставок» Ронами: «Видим ошибки Осипова в развитии Медиалиги и понимаем, как их избежать»
вчера, 14:05
Вице-президент «Лиги Ставок»: «Эпоха Дикого Запада закончилась. Сейчас приоритет букмекеров – удержание»
вчера, 13:15
Вице-президент «Лиги Ставок»: «Спонсорские контракты переоценены, рынок перегрет. Актив, который стоит 10 рублей, букмекеру продают за 50-60»
вчера, 12:35
Бабаев о новом контракте РПЛ с Winline: «Ведутся переговоры. Надеюсь, найдем компромиссный вариант, несмотря на все сложности, с которыми столкнулся букмекерский рынок»
24 февраля, 18:38
В Великобритании планируют запретить нелицензированным букмекерам спонсировать спортивные клубы. «Эвертон» и «Кристал Пэлас» могут потерять беттинг-спонсоров
24 февраля, 07:31
Путин подписал закон о рекламе букмекеров: предупреждение о рисках будет звучать 5 секунд на ТВ и 3 на радио
23 февраля, 12:15
Законопроект о сокращении сроков блокировки сайтов нелегальных азартных игр внесен в Госдуму
20 февраля, 09:25
Ко всем новостям
Последние новости
ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail
30 января, 10:49
Алексей Щербаков станет специальным гостем покерного турнира PARI в Сочи
28 января, 08:06
КПРФ о запрете онлайн-беттинга: «В 2024-м БК заработали на проигрышах народа 398 млрд рублей. «Норникель» заработал 123 млрд, РЖД – 50 млрд, вся российская энергетика – 35 млрд»
27 января, 14:50
PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману
22 января, 11:36
Проект Winline «Больше!» бесплатно показывает в России матчи Australian Open
21 января, 19:24Промо
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
BetBoom объявил об уходе Артема Савельева с поста главы направления киберспорта и медиапроектов
25 декабря 2025, 12:13
Polymarket забанили в Румынии из-за роста ставок на местные президентские выборы
2 ноября 2025, 18:15
Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»
1 ноября 2025, 16:39
Рекомендуем