БК PARI получила четыре награды на международном фестивале bema!

19 февраля состоялось награждение лучших проектов по версии bema! – профессиональной премии в сфере событийного маркетинга и коммуникаций.

Букмекерская компания PARI заняла первое место в номинации «Лучший инклюзивный проект» за бренд-активацию «ПАРИ ФЕСТ – 2025. Ген человечности». Фестиваль букмекера также занял третье место в двух номинациях: «Лучшая активация бренда регулируемого рынка» и «Лучший масштабный региональный фестиваль».

PARI также занял второе место в номинации «Лучшее корпоративное видео» за мультсериал «Ценности PARI».