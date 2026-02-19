50

Сенатор Нарусова: «Состоящим в браке мужчинам нужно разрешение от супруги на ставки»

Сенатор Людмила Нарусова считает неэффективным законопроект о маркировке азартных игр.

Согласно законопроекту, букмекеры будут обязаны предупреждать граждан об опасности азартных игр на сайтах, в рекламе, а также непосредственно в пунктах приема ставок. Изменения также затронут наземные казино.

«Авторы законопроекта сказали, что проделали большую работу, но, по моему мнению, гора родила мышь. Я сегодня услышала цифру: 2 млрд рублей ежегодно проигрывается. Это сопоставимо с бюджетом Санкт-Петербурга. В результате распадаются семьи, мужчины, которые всем этим занимаются, становятся зависимыми.

И как нам предлагают бороться с этой зависимостью? На сайте публиковать сообщение о том, как это вредно и что это плохо.

Но хотелось бы узнать: авторы провели исследование, имеют статистику по аналогичным делам. На каждой пачке сигарет написано: «Курение убивает» и «Минздрав не рекомендует». Стали ли меньше курить? По моим данным, нет. На мой взгляд, это будет неэффективно. С этим нужно работать комплексно.

Если это касается трагедий в семье, бюджетов семьи. Даже по гражданскому кодексу это совместно нажитое имущество. Нужно согласие второй стороны [на ставки]. Состоящим в браке мужчинам нужно разрешение супруги на распоряжение этим имуществом», – заявила Нарусова.

Законопроект о маркировке рекламы азартных игр был одобрен в Совете Федерации. На следующем этапе он отправится на подпись президенту.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Совет Федерации
Ставки на спорт
Ставки на сегодня
Государственная дума
Законы
Беттинг-индустрия
Букмекеры
Тогда состоящим в браке женщинам нужно разрешение супруга на посещение магазинов одежды и салонов красоты. Там ещё больше денег тратится.
Ответ Филин73
Тогда состоящим в браке женщинам нужно разрешение супруга на посещение магазинов одежды и салонов красоты. Там ещё больше денег тратится.
Доступ на WB и Озон только после подтверждения согласия супруга на госуслугах!
Ответ Филин73
Тогда состоящим в браке женщинам нужно разрешение супруга на посещение магазинов одежды и салонов красоты. Там ещё больше денег тратится.
и на маникюр,волосы,депиляцию,маркетплейсы и все остальное!
Все верно. И на ставки, и на алкоголь, на спорт, на удочку, велосипед и мангал с шампурами и баней! Только с нотариальным разрешением от жены производить отпуск указанных товаров и услуг.
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Все верно. И на ставки, и на алкоголь, на спорт, на удочку, велосипед и мангал с шампурами и баней! Только с нотариальным разрешением от жены производить отпуск указанных товаров и услуг.
На сауну с девочками тоже?
Смотрела бы лучше за доченькой 🤦🤡🤮
А чтобы проститутку посетить, справка от жены нужна будет?
Причина развода: жена не дала поставить на Барселону :)
Ответ Габорик
Причина развода: жена не дала поставить на Барселону :)
Причина развода: жена не дала
Ответ Габорик
Причина развода: жена не дала поставить на Барселону :)
Причина развода, жена дала поставить на Барселону.
Что за сексизм, а жене разве не надо?
А состоящим в браке женщинам нужно разрешение мужа на шопинг.
Ответ Agent Smith
А состоящим в браке женщинам нужно разрешение мужа на шопинг.
это жы другое !!!!!!!!!!!!!
Ответ Agent Smith
А состоящим в браке женщинам нужно разрешение мужа на шопинг.
И на жопинг.
Запретить надо все ставки да и все. Запретили же ранее игровые автоматы. Да, кто-то играет где-то в серой зоне, но масштабы же несопоставимы с тем, что было когда автоматы и казино были каждом углу и из каждого утюга рекламировались.
Ответ maks44
Запретить надо все ставки да и все. Запретили же ранее игровые автоматы. Да, кто-то играет где-то в серой зоне, но масштабы же несопоставимы с тем, что было когда автоматы и казино были каждом углу и из каждого утюга рекламировались.
Вы поймите, если запретят ставки, сразу же офигенно поднимут другие налоги. Если вы например не играете, то вам выгодно чтобы ставки не запрещали, это миллиарды в бюджет.
Ответ гилберт
Вы поймите, если запретят ставки, сразу же офигенно поднимут другие налоги. Если вы например не играете, то вам выгодно чтобы ставки не запрещали, это миллиарды в бюджет.
От этого в семье никто не застрахован. И это я не по наслышке знаю. Судьбы человеческие важнее.
Бытовое насилие увеличится только с такими инициативами. Зависимый человек ни перед какими запретами от супруги не остановится - он ее убьет специально, или в состоянии азартного аффекта и все.
Ответ Бамбу
Бытовое насилие увеличится только с такими инициативами. Зависимый человек ни перед какими запретами от супруги не остановится - он ее убьет специально, или в состоянии азартного аффекта и все.
Привязать его, нафиг, к батареи,,
Ответ Бамбу
Бытовое насилие увеличится только с такими инициативами. Зависимый человек ни перед какими запретами от супруги не остановится - он ее убьет специально, или в состоянии азартного аффекта и все.
Вот тогда и вызывайте. Так вроде советуют.
а если супруга играет нужно ли ей разрешение?
Ответ CaSpeR-13
а если супруга играет нужно ли ей разрешение?
«Это другое». Понимать надо.
