Сенатор Нарусова: «Состоящим в браке мужчинам нужно разрешение от супруги на ставки»

Сенатор Людмила Нарусова считает неэффективным законопроект о маркировке азартных игр.

Согласно законопроекту , букмекеры будут обязаны предупреждать граждан об опасности азартных игр на сайтах, в рекламе, а также непосредственно в пунктах приема ставок. Изменения также затронут наземные казино.

«Авторы законопроекта сказали, что проделали большую работу, но, по моему мнению, гора родила мышь. Я сегодня услышала цифру: 2 млрд рублей ежегодно проигрывается. Это сопоставимо с бюджетом Санкт-Петербурга. В результате распадаются семьи, мужчины, которые всем этим занимаются, становятся зависимыми.

И как нам предлагают бороться с этой зависимостью? На сайте публиковать сообщение о том, как это вредно и что это плохо.

Но хотелось бы узнать: авторы провели исследование, имеют статистику по аналогичным делам. На каждой пачке сигарет написано: «Курение убивает» и «Минздрав не рекомендует». Стали ли меньше курить? По моим данным, нет. На мой взгляд, это будет неэффективно. С этим нужно работать комплексно.

Если это касается трагедий в семье, бюджетов семьи. Даже по гражданскому кодексу это совместно нажитое имущество. Нужно согласие второй стороны [на ставки]. Состоящим в браке мужчинам нужно разрешение супруги на распоряжение этим имуществом», – заявила Нарусова.

Законопроект о маркировке рекламы азартных игр был одобрен в Совете Федерации. На следующем этапе он отправится на подпись президенту.