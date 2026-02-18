В Госдуме предложили ограничить доступ к азартным играм россиянам с несколькими кредитами

Депутат Евгений Марченко предложил запретить азартные игры россиянам с высокой долговой нагрузкой.

Марченко считает, что законопроект о запрете ставок с кредитных карт нуждается в дополнении. По его словам, нужно создать черный список людей с несколькими кредитами – им будет запрещено участвовать в азартных играх.

«Когда в семье есть игрок, когда он болеет лудоманией, плюс еще кредиты набрал, ипотеку набрал, нужно выплачивать проценты. А он, оказывается, идет и эти деньги проигрывает», – заявил Марченко.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете ставок с кредитных карт. В случае окончательно принятия он вступит в силу 1 марта 2025 года.