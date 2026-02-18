«Лига Ставок» продлила генеральное партнерство с Федерацией бокса России

«Лига Ставок» и Федерация бокса России (ФБР) продлили соглашение о генеральном партнерстве.

Букмекерская компания является генеральным партнером ФБР с 2019 года.

«Для нас большая гордость продлить контракт с Федерацией бокса России. Мы сотрудничаем с 2019 года, и это стало для компании «Лига Ставок» лучшим партнерством.

Федерация бокса России служит примером для других спортивных федераций. Хотя мы работаем почти со всеми федерациями, Федерация бокса – это лидер. Здесь на переднем плане стоят не только спорт и бокс, но и благотворительные проекты.

Мы с гордостью носим звание генерального партнера Федерации бокса России и выражаем глубокую благодарность за совместную работу. Бокс объединяет!» – заявил президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский.