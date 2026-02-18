Видео
Валентина Матвиенко: «Мы же говорим о лугомании, верно? Лудомания... Это заболевание, его нужно лечить»

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поучаствовала в обсуждении законопроекта о маркировке рекламы для букмекеров.

«Попрошу дать поручение комитету, чтобы был мониторинг этого законопроекта. Часто законы принимают, а они не работают или работают неэффективно.

Мы говорим о лугомании... О лугомании же, правильно? Лудо-мания... Лудомания – это уже заболевание, это уже люди, которые подсели на эти игры.

Помните, в свое время по поручению президента были закрыты автоматы, были закрыты казино. Но те, кто такое заболевание имеют, перешли в интернет и так же тратят огромные деньги, вынимают из семьи. 

Нам нужно рассмотреть вопросы профилактики, информационного сопровождения и понять, что делать с категорией людей, которые уже подсели на эту иглу и не могут с нее слезть. Разводы, скандалы, продажи квартир, кредиты», – заявила Матвиенко.

В итоге после обсуждения Совет Федерации принял соответствующий законопроект.

Налоги, должники и самоограничение. Какие законы о беттинге приняли в 2025-м и примут в 2026-м

Лугомания - это место где пасутся сенаторы и депутаты.
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Лугомания - это место где пасутся сенаторы и депутаты.
там прекрасные зелёные луга ))))))))
Ответ catcher69
там прекрасные зелёные луга ))))))))
Луга зелени, точнее
без стакана и не разберёшься
Ответ Иван Литовченко
без стакана и не разберёшься
Валька-стакан да не разберётся?!
Своё незабвенное предолжение сбивать сосули лазером Вальке всё равно не переплюнуть)
Ответ Jefri AG
Своё незабвенное предолжение сбивать сосули лазером Вальке всё равно не переплюнуть)
Конечно лучше скрепным ломом!
Баба Валя не опасается, что депутату Луговому ейные слова могут не понравиться?
Ответ заблокированному пользователю
Баба Валя не опасается, что депутату Луговому ейные слова могут не понравиться?
Этот может и в стакан чего подлить
Ответ заблокированному пользователю
Баба Валя не опасается, что депутату Луговому ейные слова могут не понравиться?
Думаешьс полонием в гости придёт?
Я на месте города Луга в Ленинградской области и лугончан (или лужан, не знаю как правильно) забеспокоился бы. Ну мало ли
Ответ Василий Круткин
Я на месте города Луга в Ленинградской области и лугончан (или лужан, не знаю как правильно) забеспокоился бы. Ну мало ли
Лугончане в Луганске.

тут Лужане

Хотя я бы посоветовал быть внимательнее всем
Это же в «Лугомании» обычно футболисты кого-то избивают?
Россияне спустили на ставках у букмекеров 2 триллиона рублей за год, хорошо живем))
А есть ещё заболевание, называется МАРАЗМ. Вале не рассказали?
Болезнь агрономов какая-то.
Я бы предложил лугоманам пойти сбивать сосули
Ответ Иван Лапин
Я бы предложил лугоманам пойти сбивать сосули
лазером ???
