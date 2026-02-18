Валентина Матвиенко: «Мы же говорим о лугомании, верно? Лудомания... Это заболевание, его нужно лечить»

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поучаствовала в обсуждении законопроекта о маркировке рекламы для букмекеров.

«Попрошу дать поручение комитету, чтобы был мониторинг этого законопроекта. Часто законы принимают, а они не работают или работают неэффективно.

Мы говорим о лугомании... О лугомании же, правильно? Лудо-мания... Лудомания – это уже заболевание, это уже люди, которые подсели на эти игры.

Помните, в свое время по поручению президента были закрыты автоматы, были закрыты казино. Но те, кто такое заболевание имеют, перешли в интернет и так же тратят огромные деньги, вынимают из семьи.

Нам нужно рассмотреть вопросы профилактики, информационного сопровождения и понять, что делать с категорией людей, которые уже подсели на эту иглу и не могут с нее слезть. Разводы, скандалы, продажи квартир, кредиты», – заявила Матвиенко.

В итоге после обсуждения Совет Федерации принял соответствующий законопроект.

Налоги, должники и самоограничение. Какие законы о беттинге приняли в 2025-м и примут в 2026-м