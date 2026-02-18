Валентина Матвиенко: «Мы же говорим о лугомании, верно? Лудомания... Это заболевание, его нужно лечить»
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко поучаствовала в обсуждении законопроекта о маркировке рекламы для букмекеров.
«Попрошу дать поручение комитету, чтобы был мониторинг этого законопроекта. Часто законы принимают, а они не работают или работают неэффективно.
Мы говорим о лугомании... О лугомании же, правильно? Лудо-мания... Лудомания – это уже заболевание, это уже люди, которые подсели на эти игры.
Помните, в свое время по поручению президента были закрыты автоматы, были закрыты казино. Но те, кто такое заболевание имеют, перешли в интернет и так же тратят огромные деньги, вынимают из семьи.
Нам нужно рассмотреть вопросы профилактики, информационного сопровождения и понять, что делать с категорией людей, которые уже подсели на эту иглу и не могут с нее слезть. Разводы, скандалы, продажи квартир, кредиты», – заявила Матвиенко.
В итоге после обсуждения Совет Федерации принял соответствующий законопроект.
