Генпрокуратура ужесточит борьбу с договорными матчами в России. Букмекерам грозят штрафы и приостановка работы за слабую реакцию на договорняки (Sportclan)

Генпрокуратура РФ подготовила пакет мер по более жесткому выявлению и пресечению манипулирования результатами спортивных соревнований.

По информации SportClan со ссылкой на источники в федеральных органах исполнительной власти, предполагается более тесное вовлечение букмекеров и спортивных органов в единую систему борьбы с договорными матчами. В числе предложений – обязательный обмен данными о подозрительных ставках, совместные проверки и использование аналитики для поиска аномалий.

Надзорное ведомство также предлагает расширить критерии «договорняка». Сейчас одним из ключевых маркеров считается наименее вероятный исход, однако в качестве дополнительных индикаторов могут закрепить сенсационные результаты при высоких коэффициентах, резкие движения линии, странные действия спортсменов и судей, нелогичные ошибки и внезапные изменения хода игры.

Отдельный блок связан с использованием искусственного интеллекта для анализа ставок, проходящих через Единый ЦУПИС. Предполагается, что алгоритмы смогут выявлять нетипичные модели пари, возможные связи и участие в ставках профессиональных спортсменов, после чего данные будут передаваться федерациям и профильным ведомствам для оперативной проверки.

Для букмекеров предусматриваются более жесткие стимулы к исполнению обязанностей по информированию государства — вплоть до крупных штрафов и приостановки деятельности. В частности, обсуждается введение в КоАП приостановки работы на срок до 90 суток за нарушения порядка уведомления уполномоченных органов о подозрительных ставках и выигрышах.

Предложения направлены в Минфин, Минэкономразвития, МВД и ФНС. После межведомственного согласования инициативы могут лечь в основу поправок в профильное законодательство.