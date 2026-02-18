  • Спортс
  • Генпрокуратура ужесточит борьбу с договорными матчами в России. Букмекерам грозят штрафы и приостановка работы за слабую реакцию на договорняки (Sportclan)
Генпрокуратура РФ подготовила пакет мер по более жесткому выявлению и пресечению манипулирования результатами спортивных соревнований.

По информации SportClan со ссылкой на источники в федеральных органах исполнительной власти, предполагается более тесное вовлечение букмекеров и спортивных органов в единую систему борьбы с договорными матчами. В числе предложений – обязательный обмен данными о подозрительных ставках, совместные проверки и использование аналитики для поиска аномалий.

Надзорное ведомство также предлагает расширить критерии «договорняка». Сейчас одним из ключевых маркеров считается наименее вероятный исход, однако в качестве дополнительных индикаторов могут закрепить сенсационные результаты при высоких коэффициентах, резкие движения линии, странные действия спортсменов и судей, нелогичные ошибки и внезапные изменения хода игры.

Отдельный блок связан с использованием искусственного интеллекта для анализа ставок, проходящих через Единый ЦУПИС. Предполагается, что алгоритмы смогут выявлять нетипичные модели пари, возможные связи и участие в ставках профессиональных спортсменов, после чего данные будут передаваться федерациям и профильным ведомствам для оперативной проверки.

Для букмекеров предусматриваются более жесткие стимулы к исполнению обязанностей по информированию государства — вплоть до крупных штрафов и приостановки деятельности. В частности, обсуждается введение в КоАП приостановки работы на срок до 90 суток за нарушения порядка уведомления уполномоченных органов о подозрительных ставках и выигрышах.

Предложения направлены в Минфин, Минэкономразвития, МВД и ФНС. После межведомственного согласования инициативы могут лечь в основу поправок в профильное законодательство.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: SportClan
Перевожу на человеческий - букмекеры будут блокировать вывод д/с чаще и активнее )
Ответ NoN
Перевожу на человеческий - букмекеры будут блокировать вывод д/с чаще и активнее )
конечно
новые налоги ввели
надо дебет с кредитом сводить
Ответ NoN
Перевожу на человеческий - букмекеры будут блокировать вывод д/с чаще и активнее )
Вот-вот! Просто повышают тариф выплат )))
Борьба Генпрокуратуры с договорняками:
Расследовать резонансные дела - ❌
Штрафовать букмекеров - ✅
А с Федориным горем как всё сошло!)
Ничего не было, никто не платил, никто никому не должен.
Ладно, мы ошиблись, но что там с этим правдорубом под крышей?
Ответ Log in
А с Федориным горем как всё сошло!) Ничего не было, никто не платил, никто никому не должен. Ладно, мы ошиблись, но что там с этим правдорубом под крышей?
Было недостаточно маркеров, критериев, параметров, условий, фактов, аргументов и обоснований. Теперь ваще борьба будет жоская
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Было недостаточно маркеров, критериев, параметров, условий, фактов, аргументов и обоснований. Теперь ваще борьба будет жоская
Главное, я не понимаю, как в такой структуре как футбол (профессиональный в смысле) бороться с догами. Сама структура и традиции (скрепные) к этому располагают: большинство команд не играют в футбол, а "выполняют поставленные задачи" - всё по Черчесову, но ещё с тех пор, когда Станислав Саламович в ясли ходил.
Помнится, на каком-то юношеском турнире меня выпустили на второй тайм при счёте 1:1(вообще-то должен был в основе выходить, играя левого инсайда играл и за своего защитника и за цз порой, что вальяжно всегда возвращались "домой", и в атаке преуспевал, но была невезучая серия, о которой тут писал когда-то), пятнадцать минут второго тайма, три-четыре наших полноценных атаки, от меня два удара в крестовину и перекладину и... меняют обратно на ЛЗ(обратная замена, да еще когда ты полностью готов...). Типа чтоб счёт удержать. В итоге пропустили через дыру ЛЗ -ЛЦЗ. 1:2
Мы и так победили в турнире(круговом), а той команде и тренеру, видимо, был нужен какой-то результат, вот и договорились по-братски.
Вообщем, это про деньги. Решили еще с букмекеров стрясти деньжат по-больше.
Ну а в плане договорняков будет как всегда - редкие показные наказания либо мелких и ненужных, либо более крупных, но чем-то мешающих.
А што, букмекеры прям способствовали собственному проигрышу?
Ответ Антон Фалафель
А што, букмекеры прям способствовали собственному проигрышу?
Они сами стимулируют самые неожиданные доги.
Ужесточит(будут контролировать и в курсе)
Как генпрокуратура пишет, чепуха, а не борьба. Бороться можно только также как и с обычной преступностью) получение инф. и документирование методами ОРД. А в этой системе просто добавляют еще одних в долю) увидят параметры, придут, получат долю от выигрыша и норм
У букмекеров уже половина линии из настольного тенниса, киберспорта и прочего хлама, де на рандомных чуваков можно хоть миллион поставить и как их
