Генпрокуратура ужесточит борьбу с договорными матчами в России. Букмекерам грозят штрафы и приостановка работы за слабую реакцию на договорняки (Sportclan)
Генпрокуратура РФ подготовила пакет мер по более жесткому выявлению и пресечению манипулирования результатами спортивных соревнований.
По информации SportClan со ссылкой на источники в федеральных органах исполнительной власти, предполагается более тесное вовлечение букмекеров и спортивных органов в единую систему борьбы с договорными матчами. В числе предложений – обязательный обмен данными о подозрительных ставках, совместные проверки и использование аналитики для поиска аномалий.
Надзорное ведомство также предлагает расширить критерии «договорняка». Сейчас одним из ключевых маркеров считается наименее вероятный исход, однако в качестве дополнительных индикаторов могут закрепить сенсационные результаты при высоких коэффициентах, резкие движения линии, странные действия спортсменов и судей, нелогичные ошибки и внезапные изменения хода игры.
Отдельный блок связан с использованием искусственного интеллекта для анализа ставок, проходящих через Единый ЦУПИС. Предполагается, что алгоритмы смогут выявлять нетипичные модели пари, возможные связи и участие в ставках профессиональных спортсменов, после чего данные будут передаваться федерациям и профильным ведомствам для оперативной проверки.
Для букмекеров предусматриваются более жесткие стимулы к исполнению обязанностей по информированию государства — вплоть до крупных штрафов и приостановки деятельности. В частности, обсуждается введение в КоАП приостановки работы на срок до 90 суток за нарушения порядка уведомления уполномоченных органов о подозрительных ставках и выигрышах.
Предложения направлены в Минфин, Минэкономразвития, МВД и ФНС. После межведомственного согласования инициативы могут лечь в основу поправок в профильное законодательство.
новые налоги ввели
надо дебет с кредитом сводить
Расследовать резонансные дела - ❌
Штрафовать букмекеров - ✅
Ничего не было, никто не платил, никто никому не должен.
Ладно, мы ошиблись, но что там с этим правдорубом под крышей?
Помнится, на каком-то юношеском турнире меня выпустили на второй тайм при счёте 1:1(вообще-то должен был в основе выходить, играя левого инсайда играл и за своего защитника и за цз порой, что вальяжно всегда возвращались "домой", и в атаке преуспевал, но была невезучая серия, о которой тут писал когда-то), пятнадцать минут второго тайма, три-четыре наших полноценных атаки, от меня два удара в крестовину и перекладину и... меняют обратно на ЛЗ(обратная замена, да еще когда ты полностью готов...). Типа чтоб счёт удержать. В итоге пропустили через дыру ЛЗ -ЛЦЗ. 1:2
Мы и так победили в турнире(круговом), а той команде и тренеру, видимо, был нужен какой-то результат, вот и договорились по-братски.
Ну а в плане договорняков будет как всегда - редкие показные наказания либо мелких и ненужных, либо более крупных, но чем-то мешающих.