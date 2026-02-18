Сенатор Нарусова предложила ввести обязательное получение согласия от родственников на участие в азартных играх
В Совете Федерации предложили обязать бетторов получать согласие от семьи на участие в азартных играх.
С таким предложением выступила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова.
«Почему бы не сделать, так сказать, более ответственно и радикально: если человек имеет семью, значит, нужно согласие семьи – это же общее имущество.
С точки зрения даже гражданско-правовой при разводе делится имущество пополам. А здесь гражданин имеет право самовольно распоряжаться семейным имуществом, ставя семью в довольно трудное положение, при этом принимает решение сам», – заявила Нарусова.
Нанесла сокрушительный удар по институту семьи)
Будет еще больше разводов.
