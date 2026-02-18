Депутат КПРФ Арефьев: «Через свой законопроект я призываю запретить онлайн-ставки в России. Такой шаг сократит доходы букмекеров в 10 раз»

Депутат КПРФ Николай Арефьев предложил запретить онлайн-ставки в России.

«На сегодняшний день ставки являются огромной проблемой нашего общества. По статистике, играет 15 миллионов россиян. Количество суицидов растет, люди проигрывают квартиры. Желание быстро разбогатеть затмевает рассудок людей.

Через свой законопроект я призываю запретить онлайн-ставки и оставить возможность заключать их только в букмекерской конторе, придя туда лично.

Такой шаг сократит доход этих фирм в 10 раз. К тому же это убережет детей, потому что несовершеннолетние массово делают ставки через телефон, используя чужие аккаунты, хотя это запрещено законом», – заявил Арефьев.