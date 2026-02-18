Законопроект о запрете ставок с кредитных карт принят Госдумой в первом чтении

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете ставок с кредитных карт.

Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2024 года. Документ вводит запрет на прием ставок с использованием кредитных карт. Банки должны будут автоматически отклонять пополнения букмекерских счетов, если клиент пытается внести деньги с кредитной карты.

Еще одно требование – пункты приема ставок и микрофинансовые организации (МФО) не должны располагаться в непосредственной близости друг к другу.

В случае окончательно принятия законопроект вступит в силу 1 марта 2025 года.