Ронами о замедлении Telegram в России: «Не делаем поспешных выводов. «Лига Ставок» остается на всех платформах, где находится наша аудитория»

Вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами высказался о замедлении Telegram в России.

«Мы внимательно следим за развитием ситуации, однако на данный момент не делаем поспешных выводов. «Лига Ставок» продолжает системную работу и присутствие во всех ключевых социальных платформах, где находится наша аудитория, действуя строго в рамках законодательства.

При этом мы последовательно диверсифицируем каналы коммуникации. «Лига Ставок» стала первой букмекерской компанией, получившей лицензию в MAX, и мы рассматриваем эту площадку как один из дополнительных инструментов взаимодействия с пользователями.

Наша задача – обеспечить стабильную и непрерывную коммуникацию с клиентами, – заявил Ронами.