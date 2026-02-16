1

Медведь о легализации онлайн-казино: «60-80% нелегального рынка может стать легальным в долгосрочной перспективе»

Генеральный директор PARI Руслан Медведь высказался о перспективах легализации онлайн-казино в России.

– Эксперты отмечают, что легализация онлайн-казино приведет к снижению оборота беттинг-рынка в России на 5–15%. Что вы думаете на этот счет?

– Все зависит от состава участников рынка. Будут ли это легальные букмекерские компании, которые развернут функционал онлайн-казино, или на легальный рынок захотят прийти новые игроки.

В долгосрочной перспективе объемы серого рынка снизятся, аудитория будет переходить в легальный рынок при должном уровне регулирования и контроля, и связка беттинга и онлайн-казино приведет к росту рынка.

60-80% нелегального рынка может стать легальным в долгосрочной перспективе, – заявил Медведь.

В России блокируют телеграм. Один из поводов – онлайн-казино

Стыдные вопросы об онлайн-казино: что это такое? они запрещены в России? а выиграть вообще можно?

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Betonmobile
Ставки на сегодня
Казино
Беттинг-индустрия
Букмекеры
Ставки на спорт
Руслан Медведь
Pari
Законы
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Что думают по этому поводу лиса и заяц?
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Законопроект о сокращении сроков блокировки сайтов нелегальных азартных игр внесен в Госдуму
вчера, 09:25
Депутат Иванов: «Необходим тотальный запрет на рекламу азартных игр и система, при которой любой выигрыш в онлайн-казино не может быть легализован»
вчера, 08:49
БК PARI получила четыре награды на международном фестивале bema!
вчера, 08:08
Сенатор Нарусова: «Состоящим в браке мужчинам нужно разрешение от супруги на ставки»
19 февраля, 13:15
«Основная проблема – не ларьки букмекеров, а онлайн». Депутат Алтухов о сокращении числа ППС
19 февраля, 10:57
В Госдуме предложили ограничить доступ к азартным играм россиянам с несколькими кредитами
18 февраля, 18:44
«Лига Ставок» продлила генеральное партнерство с Федерацией бокса России
18 февраля, 18:17
Валентина Матвиенко: «Мы же говорим о лугомании, верно? Лудомания... Это заболевание, его нужно лечить»
18 февраля, 12:40Видео
Совет Федерации одобрил законопроект о маркировке рекламы азартных игр
18 февраля, 10:40
Генпрокуратура ужесточит борьбу с договорными матчами в России. Букмекерам грозят штрафы и приостановка работы за слабую реакцию на договорняки (Sportclan)
18 февраля, 09:04
Ко всем новостям
Последние новости
ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail
30 января, 10:49
Алексей Щербаков станет специальным гостем покерного турнира PARI в Сочи
28 января, 08:06
КПРФ о запрете онлайн-беттинга: «В 2024-м БК заработали на проигрышах народа 398 млрд рублей. «Норникель» заработал 123 млрд, РЖД – 50 млрд, вся российская энергетика – 35 млрд»
27 января, 14:50
PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману
22 января, 11:36
Проект Winline «Больше!» бесплатно показывает в России матчи Australian Open
21 января, 19:24Промо
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
BetBoom объявил об уходе Артема Савельева с поста главы направления киберспорта и медиапроектов
25 декабря 2025, 12:13
Polymarket забанили в Румынии из-за роста ставок на местные президентские выборы
2 ноября 2025, 18:15
Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»
1 ноября 2025, 16:39
Рекомендуем