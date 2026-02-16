Медведь о легализации онлайн-казино: «60-80% нелегального рынка может стать легальным в долгосрочной перспективе»

Генеральный директор PARI Руслан Медведь высказался о перспективах легализации онлайн-казино в России.

– Эксперты отмечают, что легализация онлайн-казино приведет к снижению оборота беттинг-рынка в России на 5–15%. Что вы думаете на этот счет?

– Все зависит от состава участников рынка. Будут ли это легальные букмекерские компании, которые развернут функционал онлайн-казино, или на легальный рынок захотят прийти новые игроки.

В долгосрочной перспективе объемы серого рынка снизятся, аудитория будет переходить в легальный рынок при должном уровне регулирования и контроля, и связка беттинга и онлайн-казино приведет к росту рынка.

60-80% нелегального рынка может стать легальным в долгосрочной перспективе, – заявил Медведь.

