Kalshi зафиксировала рекордный оборот ставок в день Супербола – более $1 млрд

Биржа прогнозов Kalshi зафиксировала рекордный оборот ставок в день Супербоула.

Гендиректор платформы Тарек Мансур заявил, что у компании получился «невероятный уик-энд», а также отметил рост активности – дневной объем торгов на Kalshi впервые превысил 1 млрд долларов.

Оборот ставок во время матча вырос на 2700% по сравнению с прошлым годом. Пользователи Kalshi поставили более 100 млн долларов на то, какую песню Bad Bunny исполнит на открытии, и еще 45 млн – на то, какие артисты выступят с ним на сцене.

Сооснователь Kalshi Луана Лопес Лара также сообщила, что у части пользователей задержались пополнения из-за высокой нагрузки. «Ваши деньги в безопасности и уже в пути, просто на зачисление потребуется больше времени», – заявила Лара.

Для сравнения, в прошлом году на Супербоуле общий объем ставок на платформе составил 27 млн долларов.