РСФ выделит 12 млрд рублей спортивным федерациям для организаций мероприятий в 2026-м

Российский спортивный фонд (РСФ) выделит 12 млрд рублей на проведение спортивных мероприятий в 2026 году.

Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что РСФ на конкурсной основе направит спортивным федерациям эти средства в качестве дополнительной финансовой поддержки для организации мероприятий, включенных в Единый календарный план (ЕКП).

Также предусмотрено выделение 3 млрд рублей на поддержку мероприятий, включенных в ЕКП, от заявителей, не являющихся общероссийскими федерациями.

Треть выделенной суммы – 4 млрд рублей – направят на поддержку международных программ для ОКР, Паралимпийского комитета России (ПКР), Сурдлимпийского комитета России (СКР) и Специальной Олимпиады.

РСФ пополняется преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок.