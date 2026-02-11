21

РСФ выделит 12 млрд рублей спортивным федерациям для организаций мероприятий в 2026-м

Российский спортивный фонд (РСФ) выделит 12 млрд рублей на проведение спортивных мероприятий в 2026 году.

Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что РСФ на конкурсной основе направит спортивным федерациям эти средства в качестве дополнительной финансовой поддержки для организации мероприятий, включенных в Единый календарный план (ЕКП).

Также предусмотрено выделение 3 млрд рублей на поддержку мероприятий, включенных в ЕКП, от заявителей, не являющихся общероссийскими федерациями.

Треть выделенной суммы – 4 млрд рублей – направят на поддержку международных программ для ОКР, Паралимпийского комитета России (ПКР), Сурдлимпийского комитета России (СКР) и Специальной Олимпиады.

РСФ пополняется преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Р-Спорт»
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Грешным делом сначала прочитал РФС))
Ответ Asimmetriya
Грешным делом сначала прочитал РФС))
А я так и прочитал, и если бы не ваш комментарий, даже не понял бы
Вернее, подумал, каким тут боком РФС, откуда у них такие бабосы
Они даже не стесняются суммы называть, которые попилить решили...)
Ответ Гриззли
Они даже не стесняются суммы называть, которые попилить решили...)
хвастаются)
Ответ oleh.zhol
хвастаются)
Не завидуем)
забыли добавить. для организации корпоративов)))
А причем тут ОКР, Обсессивно-компульсивное расстройство?
РСФ из РФ выделил 4 млрд на поддержку РФС, РСС и ССР.
Не .. Ну а че.. Война войной, а обед по расписанию
Не мог понять, почему новость про РФС мне попалась в теннисной ветке. Потом увидел самый популярный коммент. Теперь непонятно, почему новость про РСФ мне попалась в теннисной ветке.
