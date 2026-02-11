Депутат Топилин о маркировке рекламы азартных игр: «Меры направлены на защиту граждан от лудомании и повышение прозрачности операторов игорного бизнеса»

В Госдуме прокомментировали принятие законопроекта о маркировке рекламы азартных игр.

Документ был принят Госдумой в финальном 3-м чтении. Согласно законопроекту, букмекеры будут обязаны предупреждать граждан об опасности азартных игр на сайтах, в рекламе, а также непосредственно в пунктах приема ставок. Изменения также затронут наземные казино.

Также букмекеры будут обязаны размещать на главной странице сайта и в ППС информацию о доступных инвестиционных инструментах для сохранения или накопления денег.

«Законом предусматривается комплекс мер, направленных на профилактику и противодействие развитию игровой зависимости (лудомании).

Предлагается установить дополнительные требования к рекламе азартных игр и пари о необходимости сопровождения такой рекламы предупреждением о том, что участие в азартных играх не гарантирует получение выигрыша, может привести к потере денежных средств, нанести вред жизни и здоровью. Рекламодатель и рекламораспространитель будут нести ответственность за нарушение данного требования.

Предлагаемые меры направлены на защиту граждан от игровой зависимости, усиление государственного контроля за деятельностью игорных заведений, повышение прозрачности и ответственности операторов игорного бизнеса», – заявил председатель Комитета по экономической политике Максим Топилин.

На следующем этапе законопроект будет направлен в Совет Федерации, далее его должен подписать президент. В случае окончательного принятия закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.