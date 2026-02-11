Госдума приняла в третьем чтении законопроект о маркировке рекламы азартных игр

Законопроект о маркировке рекламы азартных игр принят Госдумой в третьем чтении.

Согласно законопроекту, букмекеры будут обязаны предупреждать граждан об опасности азартных игр на сайтах, в рекламе, а также непосредственно в пунктах приема ставок. Изменения также затронут наземные казино.

Реклама азартных игр должна будет содержать предупреждение о том, что выигрыш не гарантируется, а участие в подобных играх может привести к потере денег и нанести вред здоровью. На ТВ предупреждение должно показываться не менее 5 секунд, на радио – не менее 3 секунд. Также оно должно занимать не менее 7% площади рекламы.

На сайтах букмекерских компаний предупреждение должно занимать на менее 7% площади видимой части страницы.

Также букмекеры будут обязаны размещать на главной странице сайта и в ППС информацию о доступных инвестиционных инструментах для сохранения или накопления денег.

На следующем этапе законопроект будет направлен в Совет Федерации, далее его должен подписать президент. В случае окончательного принятия закон вступит в силу 1 сентября 2026 года.