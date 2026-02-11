В России за прошлый год заблокировали 8 тысяч маскирующихся под лотереи сайтов

В России заблокировали почти 8 тысяч маскирующихся под лотереи мошеннических ресурсов за 2025 год.

Такими данным поделились оператор лотерей «Столото» и разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями компания F6.

«Столото» и F6 в 2025 году обнаружили и заблокировали 7 976 мошеннических ресурсов, которые действовали под видом популярных всероссийских государственных лотерей, в том числе нелегально использовали бренд «Столото», – сообщил оператор лотерей.

В 2024 году число заблокированных мошеннических ресурсов составило 10 533.