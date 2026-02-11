В России за прошлый год заблокировали 8 тысяч маскирующихся под лотереи сайтов
В России заблокировали почти 8 тысяч маскирующихся под лотереи мошеннических ресурсов за 2025 год.
Такими данным поделились оператор лотерей «Столото» и разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями компания F6.
«Столото» и F6 в 2025 году обнаружили и заблокировали 7 976 мошеннических ресурсов, которые действовали под видом популярных всероссийских государственных лотерей, в том числе нелегально использовали бренд «Столото», – сообщил оператор лотерей.
В 2024 году число заблокированных мошеннических ресурсов составило 10 533.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: РИА Новости
