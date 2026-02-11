BetBoom объявил о создании холдинга. В него войдут российский и международный бизнесы, президент – Константин Макаров

Букмекерская компания BetBoom объявила об изменениях в организационной структуре.

Появился букмекерский холдинг BetBoom, президентом которого стал Константин Макаров.

В состав холдинга войдут российский бизнес BetBoom, президентом которого назначен исполнительный директор компании Юрий Эрмантраут, а также проекты BetBoom Global.

«За последние несколько лет мы кратно выросли: из маленькой компании на пару десятков человек мы превратились в огромную корпорацию с большим количеством подразделений и бизнесов. Для масштабирования успеха и наращивания экспансии BetBoom в другие регионы потребовалось внести изменения в структуру компании.

Холдинг BetBoom будет отвечать за развитие и контроль всего бизнеса – как российского и латиноамериканского направления, так и других будущих проектов. И я рад, что имею возможность продолжить развитие нашей компании на новом уровне», – заявил Макаров.