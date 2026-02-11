Российские букмекеры работают над меморандумом о правилах рекламы ставок на спорт (АРИР)
В России может появиться меморандум по добросовестной рекламе букмекеров.
Ассоциация развития интерактивной рекламы (АРИР) сообщила, что разрабатывает проект отраслевого меморандума о добровольных ограничениях на размещение рекламы букмекерских компаний.
Документ готовится совместно с российскими букмекерами и должен закрепить единые прозрачные правила маркетинговых активностей.
В рамках рабочей группы обсуждаются ключевые положения будущего меморандума: запрет скрытой и завуалированной рекламы букмекеров, повышение прозрачности и достоверности рекламных сообщений, соблюдение этических и правовых норм.
В АРИР предлагают исключить продвижение ставок, замаскированное под другие форматы активности: спонсорство спортивных событий, розыгрыши, партнерские проекты и другие инициативы.
Предполагается, что документ поможет закрыть подобные «серые зоны» за счет добровольных, но единых для участников рынка правил и четких критериев.
«Для индустрии это станет следующим шагом по применению саморегулирования в области рекламы, вызывающей дискуссии и острые вопросы со стороны общества, регуляторов и законодателей. Когда отрасль сама начинает формировать правила игры, это сигнал о зрелости рынка.
Саморегулирование позволяет учитывать специфику индустрии и быстрее реагировать на риски, чем жесткое внешнее регулирование. Такой подход поможет сохранить устойчивость и прозрачность рынка, сократить объемы «серой» рекламы и минимизировать практики манипулятивного маркетинга, отвечая на запросы как общества, так и регулятора», – заявил глава АРИР Борис Омельницкий.