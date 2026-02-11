  • Спортс
  • «Претензии накапливались, а в последнее время добавился запуск нелегального онлайн-казино и букмекера». Член ОП Машаров о замедлении Telegram в России
«Претензии накапливались, а в последнее время добавился запуск нелегального онлайн-казино и букмекера». Член ОП Машаров о замедлении Telegram в России

В Общественной палате считают логичным замедление работы Telegram в России.

10 февраля Роскомнадзор сообщил о проведении работ по замедлению мессенджера по причине нарушения российского законодательства.

«Я ранее уже говорил о необходимости ограничения работы Telegram в случае невыполнения требований российского законодательства.

Претензии накапливались, включали в себя использование Telegram в целях дистанционного мошенничества, в последнее время добавился запуск в мессенджере нелегального онлайн-казино, нелегального букмекера, а также возможности покупки криптовалют.

В последнее время сохранялась возможность отправки сообщений в виде файлов, видео или ссылок посредством Telegram, которые использовались в интересах мошенников. Особенно это было распространено среди несовершеннолетних.

Замедление Telegram – это прививка тем платформам, которые считают, что понятие юрисдикции страны для них не властно. В этих компаниях работают люди, они тоже имеют право на ошибку, главное ее признать и исправить, если это, конечно, не заведомо осознанное решение.

Законы и требования государственных органов надо выполнять в любой стране, вне зависимости от того Франция, США или Россия», – сказал член Общественной палаты Евгений Машаров.

В России блокируют телеграм. Один из поводов – онлайн-казино

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ТАСС
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Для мошенничества используется и обычная телефонная связь и СМС. Их отключить/замедлить не собираются?
Там претензий по поводу утиль сбора, повышения цен на бензин, ЖКХ, продукты питания и всё остальное нет?
Ответ Анатолий Конь
Там претензий по поводу утиль сбора, повышения цен на бензин, ЖКХ, продукты питания и всё остальное нет?
С вас драть уже нечего. Поборы суммарно достигли 90% ваших доходов. Шкуру уже 3 раза содрали, осталось только фекалии выдавить.
В Северной Корее тоже Телега перестала работать?
