«Претензии накапливались, а в последнее время добавился запуск нелегального онлайн-казино и букмекера». Член ОП Машаров о замедлении Telegram в России

В Общественной палате считают логичным замедление работы Telegram в России.

10 февраля Роскомнадзор сообщил о проведении работ по замедлению мессенджера по причине нарушения российского законодательства.

«Я ранее уже говорил о необходимости ограничения работы Telegram в случае невыполнения требований российского законодательства.

Претензии накапливались, включали в себя использование Telegram в целях дистанционного мошенничества, в последнее время добавился запуск в мессенджере нелегального онлайн-казино, нелегального букмекера, а также возможности покупки криптовалют.

В последнее время сохранялась возможность отправки сообщений в виде файлов, видео или ссылок посредством Telegram, которые использовались в интересах мошенников. Особенно это было распространено среди несовершеннолетних.

Замедление Telegram – это прививка тем платформам, которые считают, что понятие юрисдикции страны для них не властно. В этих компаниях работают люди, они тоже имеют право на ошибку, главное ее признать и исправить, если это, конечно, не заведомо осознанное решение.

Законы и требования государственных органов надо выполнять в любой стране, вне зависимости от того Франция, США или Россия», – сказал член Общественной палаты Евгений Машаров.

