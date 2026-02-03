1

Николай Оганезов: «Говорить об эпидемии лудомании в стране однозначно преждевременно»

Советник генерального директора FONBET Николай Оганезов заявил о необходимости разработки клинических рекомендаций Минздрава для лечения игровой зависимости.

На недавнем заседании в Госдуме ведущий научный сотрудник отдела клинической наркологии филиала ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Сербского» Анна Лобачева привела следующие данные о частоте обращений по поводу склонности к азартным играм: 2,1% на 100 тыс. населения среди детей 10–14 лет; среди подростков 15–17 лет – 25,6%; среди взрослых – 4,3%. Всего – 4,9% населения.

«Следует отметить, азартные игроки до 18 лет априори не могут являться клиентами легальных букмекерских компаний, так как законом запрещено принимать ставки у несовершеннолетних. 

Зарубежные источники подтверждают, что обращаемость подростков и молодежи как минимум в 4 раза выше, чем у взрослых. Средний возраст начала участия в азартных играх указывается в 11,9 лет. В этой ситуации остро встает задача разработки методов диагностики, раннего выявления и профилактики патологического влечения к азартным играм («лудомания» не является медицинским термином). Если говорить проще, то необходима разработка клинических рекомендаций Минздрава, без которых лечение от лудомании может представлять собой псевдомедицину с элементами мошенничества. Например, Анна Хоботова, арестованная за организацию пыток подростков в рехабах по лечению от наркотической зависимости в разных регионах страны, в том числе занималась и лечением лудомании.

Исследования по изучению распространенности участия в азартных играх в европейских странах (Швейцарии, Испании, Италии) варьируют в диапазоне 5–6–7 %. В России этот показатель меньше и составляет 4,9%, поэтому говорить об эпидемии лудомании в стране однозначно преждевременно. Озвученные некоторыми парламентариями цифры о росте лудомании на 500% и 12% лудоманов от взрослого населения страны являются недостоверными и не основаны на элементарной статистике.  

К сожалению, такие парламентарии не предлагают ничего конкретного по борьбе именно с нелегальным рынком азартных игр, оборот составил уже 3 трлн рублей, и который и представляет реальную угрозу по распространению лудомании среди граждан России. Именно нелегальные сайты предоставляют неограниченный доступ россиянам любого возраста к онлайн азартным играм. 

Хочется надеяться, что некоторые публичные лица перестанут хайповать на теме лудомании и всерьез конкретно возьмутся за борьбу с нелегальным игорным бизнесом, базирующимся в основном в недружественных странах и на Украине, наносящим реально огромный ущерб гражданам и безопасности России. На этом фоне инициатива Минфина о легализации онлайн-казино не кажется столь шокирующей и имеет право на широкое обсуждение и поддержку», – сказал Оганезов Ставкам на Спортсе’’.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’’.
