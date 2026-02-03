Евгений Луговский назначен исполнительным директором PARI
В руководстве БК PARI произошли изменения.
Евгений Луговский, ранее занимавший пост директора по развитию, стал исполнительным директором букмекерской компании.
«В новой роли Евгений Луговский будет курировать ключевые направления развития бизнеса компании: стратегическое и операционное управление по всем бизнес-функциям, включая маркетинг, аналитику данных, коммерческую эффективность и финансовые результаты.
В ближайшее время Евгений заберет на себя операционное управление компанией по всем подразделениям», – сообщили в PARI.
Руслан Медведь продолжит руководить PARI в качестве CEO и принимать ключевые решения. Он также сосредоточится на развитии экосистемы бренда и новых стратегических направлений.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
