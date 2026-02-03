«Горе в домах тысяч российских семей не стоит никаких денег». Депутат Аксененко о доходах от легализации онлайн-казино

Депутат Госдумы Александр Аксененко раскритиковал инициативу о легализации онлайн-казино в России.

Ранее с таким предложением к Владимиру Путину обратился глава Минфина Антон Силуанов. Ведомство хочет создать специального оператора онлайн-казино, который будет платить не менее 30% от выручки в качестве налогов.

По оценке Минфина, доходы федерального бюджета от деятельности онлайн-казино составят около 100 млрд рублей ежегодно.

«Сергей Миронов уже выразил позицию нашей фракции по вопросу легализации онлайн-казино. Если кратко – мы против, потому что горе в домах тысяч российских семей не стоит никаких денег.

А получить довесок к федеральному бюджету можно и другими способами. Например, попросту повысить налоги на существующий игорный бизнес до 50%. Или установить налог на сверхприбыль банковских организаций.

В Новосибирской области правоохранительными органами регулярно накрываются различные подпольные казино, в том числе, и в самом центре сибирской столицы. А это значит, что игроманов у нас и так много, и распространение игорного бизнеса нужно ограничивать, а не давать ему «зеленый свет», – заявил депутат «Справедливой России».

