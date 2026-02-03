0

ЕЦУПИС перечислил почти 102 млрд рублей отчислений букмекеров на спорт за 4 года

Букмекеры заплатили 9,19 млрд рублей в качестве отчислений с онлайн-ставок на развитие спорта за 4-й квартал 2025 года.

Данными поделился Единый ЦУПИС. Всего за последние 4 года оператор перечислил 101,75 млрд рублей в качестве отчислений букмекеров с онлайн-ставок на развитие спорта.

ЕЦУПИС получает комиссию от букмекеров за вводы и выводы с аккаунтов своих клиентов. К оператору подключены все легальные российские букмекеры.

С 1 января букмекеры платят отчисления по ставке 2,25% от депозитов.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Единый ЦУПИС
Букмекеры
Беттинг-индустрия
Финансы
Ставки на спорт
Ставки на сегодня
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
РСФ выделит 12 млрд рублей спортивным федерациям для организаций мероприятий в 2026-м
сегодня, 14:44
Депутат Топилин о маркировке рекламы азартных игр: «Меры направлены на защиту граждан от лудомании и повышение прозрачности операторов игорного бизнеса»
сегодня, 12:05
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о маркировке рекламы азартных игр
сегодня, 11:52
В России за прошлый год заблокировали 8 тысяч маскирующихся под лотереи сайтов
сегодня, 11:40
BetBoom объявил о создании холдинга. В него войдут российский и международный бизнесы, президент – Константин Макаров
сегодня, 11:14
Российские букмекеры работают над меморандумом о правилах рекламы ставок на спорт (АРИР)
сегодня, 10:32
«Претензии накапливались, а в последнее время добавился запуск нелегального онлайн-казино и букмекера». Член ОП Машаров о замедлении Telegram в России
сегодня, 07:58
Объем ставок на падел увеличился в 5,5 раз за год: «Оборот далек от топовых видов спорта, но сопоставим с биатлоном»
вчера, 13:45
Роскомнадзор подтвердил замедление Telegram в России. Общественная палата жаловалась на онлайн-казино в мессенджере
вчера, 12:57
Законопроект о маркировке рекламы азартных игр принят Госдумой во втором чтении
вчера, 10:57
Ко всем новостям
Последние новости
ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail
30 января, 10:49
Алексей Щербаков станет специальным гостем покерного турнира PARI в Сочи
28 января, 08:06
КПРФ о запрете онлайн-беттинга: «В 2024-м БК заработали на проигрышах народа 398 млрд рублей. «Норникель» заработал 123 млрд, РЖД – 50 млрд, вся российская энергетика – 35 млрд»
27 января, 14:50
PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману
22 января, 11:36
Проект Winline «Больше!» бесплатно показывает в России матчи Australian Open
21 января, 19:24Промо
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
BetBoom объявил об уходе Артема Савельева с поста главы направления киберспорта и медиапроектов
25 декабря 2025, 12:13
Polymarket забанили в Румынии из-за роста ставок на местные президентские выборы
2 ноября 2025, 18:15
Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»
1 ноября 2025, 16:39
Рекомендуем