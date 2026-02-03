ЕЦУПИС перечислил почти 102 млрд рублей отчислений букмекеров на спорт за 4 года
Букмекеры заплатили 9,19 млрд рублей в качестве отчислений с онлайн-ставок на развитие спорта за 4-й квартал 2025 года.
Данными поделился Единый ЦУПИС. Всего за последние 4 года оператор перечислил 101,75 млрд рублей в качестве отчислений букмекеров с онлайн-ставок на развитие спорта.
ЕЦУПИС получает комиссию от букмекеров за вводы и выводы с аккаунтов своих клиентов. К оператору подключены все легальные российские букмекеры.
С 1 января букмекеры платят отчисления по ставке 2,25% от депозитов.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
