Panda Ludens о легализации онлайн-казино: «В краткосрочной перспективе это почти неизбежно приведет к снижению оборота беттинг-рынка на 5-15%»
Автор телеграм-канал Panda Ludens Евгений Лебедев рассказал о возможных последствиях легализации онлайн-казино для букмекеров.
«Онлайн-беттинг фактически заменяет казино: часть оборота в ставках мотивирована быстрым азартом, мгновенным результатом – отсюда форматы микробеттинга, экспрессы, игры 24/7.
После легализации эта аудитория частично мигрирует – в первую очередь в слоты и лайв-казино. В краткосрочной перспективе это почти неизбежно приведет к небольшому снижению оборота беттинг-рынка (5-15%).
В среднесрочной перспективе рынок ставок, скорее всего, очистится и стабилизируется», – рассказал Лебедев Ставкам на Спортсе’’.
