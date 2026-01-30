«Сейчас это не самый важный вопрос». Силуанов о предложении Путину легализовать онлайн-казино
Антон Силуанов прокомментировал предложение Минфина о легализации онлайн-казино в России.
Ранее министр финансов предложил Владимиру Путину легализовать онлайн-казино. Минфин хочет создать для этого специального оператора, который будет платить не менее 30% от выручки в качестве налогов.
«Сейчас это не самый важный вопрос. Тем более что сегодня мы легкой промышленностью занимаемся», – заявил Силуанов.
По оценке Минфина, доходы федерального бюджета от деятельности онлайн-казино составят около 100 млрд рублей ежегодно.
Слился малыш, а так, здорово-то было бы... Вся страна лудоманов
Заелозил.
Дооооо... Вот перепись воробьёв в Москве ( не шутка), это другое дело...
