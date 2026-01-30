Число переводов выигрышей от букмекеров на Кошелек ЦУПИС за год выросло в два раза

В ЕЦУПИС сообщили о двукратном росте переводов выигрышей от букмекеров на Кошелек ЦУПИС и цифровую карту.

«С каждым годом нам удается делать из нашего флагманского продукта все более быстрое, надежное и удобное средство платежа. С Кошельком ЦУПИС 95% переводов букмекерам и выводов выигрышей проходят менее чем за 1 секунду.

Помимо этого, Кошелек ЦУПИС – это кладезь возможностей, который включает расширенную аналитику по всем платежам букмекерам, программу лояльности с повышенным кешбэком и сервис самоконтроля «Ответственная игра».

Все это влияет на то, что наши клиенты все чаще выбирают платежные решения ЕЦУПИС для получения выигрышей от букмекеров: в декабре 2025 года каждый десятый перевод выигрыша приходился на Кошелек ЦУПИС и цифровую карту», – заявил коммерческий директор ЕЦУПИС Артем Сычев.