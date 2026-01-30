РФС оставил в силе решение о дополнительной 4-месячной дисквалификации Писарского за ставки

Дополнительная дисквалификация Владимира Писарского за ставки оставлена в силе.

3 июля комитет по этике РФС отстранил нападающего «Сочи» от футбола на 4 года (3 – условно) по делу о ставках на матч со своим участием.

Позднее Писарского отстранили еще на 4 месяца – за ставки в 2020 году, когда он играл за «Иртыш».

Игрок подал апелляцию на это решение, но 29 января апелляционный комитет РФС отклонил жалобу и оставил дисквалификацию в силе.

Таким образом, срок реального отстранения Писарского составляет 1 год и 4 месяца, условного – 3 года.