РФС оставил в силе решение о дополнительной 4-месячной дисквалификации Писарского за ставки
Дополнительная дисквалификация Владимира Писарского за ставки оставлена в силе.
3 июля комитет по этике РФС отстранил нападающего «Сочи» от футбола на 4 года (3 – условно) по делу о ставках на матч со своим участием.
Позднее Писарского отстранили еще на 4 месяца – за ставки в 2020 году, когда он играл за «Иртыш».
Игрок подал апелляцию на это решение, но 29 января апелляционный комитет РФС отклонил жалобу и оставил дисквалификацию в силе.
Таким образом, срок реального отстранения Писарского составляет 1 год и 4 месяца, условного – 3 года.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: РФС
3 комментария
Еще легко отделался. Должна быть уголовка за мошенничество
а в чем мошенничество? не доказано же, что он влиял на результаты?
Может на свою команду ставил-не написано
