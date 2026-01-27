КПРФ внесла в Госдуму законопроект о запрете онлайн-беттинга в России. Ставки предлагают делать только в ППС, минимальный возраст участия – 21 год

Законопроект о запрете на ставки в интернете внесен в Госдуму.

С соответствующей инициативой выступила КПРФ. Партия предлагает оставить возможность делать ставки на спорт только в наземных пунктах (ППС), а также поднять минимальный возраст участия с 18 до 21 года.

«Настоящий законопроект не запрещает азартные игры, но делает первый шаг к их ограничению. Законопроект отменяет интерактивные ставки, являющиеся главным драйвером роста числа игроков и игорного бизнеса. Повышается возраст гражданина, обладающего правом делать ставки на спортивных мероприятиях с 18 лет до 21 года.

Эта норма вводится по той причине, что более взрослый человек более взвешено подходит к своим решениям, к тому же 18-летние люди, как правило еще являются учащимися и не обладают денежными средствами и имуществом, а в возрасте 21 год уже способны зарабатывать себе на жизнь.

Законопроект вводит запрет на рекламу азартных игр и рекламу ставок, которые является стимулятором безумных решений игроков. Сайты, рекламирующие азартные игры предлагается вносить в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.