  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • КПРФ внесла в Госдуму законопроект о запрете онлайн-беттинга в России. Ставки предлагают делать только в ППС, минимальный возраст участия – 21 год
78

КПРФ внесла в Госдуму законопроект о запрете онлайн-беттинга в России. Ставки предлагают делать только в ППС, минимальный возраст участия – 21 год

Законопроект о запрете на ставки в интернете внесен в Госдуму.

С соответствующей инициативой выступила КПРФ. Партия предлагает оставить возможность делать ставки на спорт только в наземных пунктах (ППС), а также поднять минимальный возраст участия с 18 до 21 года.

«Настоящий законопроект не запрещает азартные игры, но делает первый шаг к их ограничению. Законопроект отменяет интерактивные ставки, являющиеся главным драйвером роста числа игроков и игорного бизнеса. Повышается возраст гражданина, обладающего правом делать ставки на спортивных мероприятиях с 18 лет до 21 года.

Эта норма вводится по той причине, что более взрослый человек более взвешено подходит к своим решениям, к тому же 18-летние люди, как правило еще являются учащимися и не обладают денежными средствами и имуществом, а в возрасте 21 год уже способны зарабатывать себе на жизнь.

Законопроект вводит запрет на рекламу азартных игр и рекламу ставок, которые является стимулятором безумных решений игроков. Сайты, рекламирующие азартные игры предлагается вносить в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В России хотят легализовать онлайн-казино. Что думаете?4816 голосов
Бред, ничего хорошегоЕкатерина Мизулина
Полезное решение, только так и можно бороться с нелегаламиАндрей «Mellstroy» Бурим
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Госдума
Беттинг-индустрия
Ставки на спорт
Законы
Ставки на сегодня
Букмекеры
Государственная дума
78 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
- А Ленин тоже ставил?

- Ставил, но как-то честнее, добрее чтоли...
Ответ Алексaндр Молодкин
- А Ленин тоже ставил? - Ставил, но как-то честнее, добрее чтоли...
Да и в казино играл, но ставил исключительно на красное
Ответ Vladimir Zinkov
Да и в казино играл, но ставил исключительно на красное
Так он же не онлайн играл )) Поэтому КПРФ и хотят ввести этот закон, чтобы все играли по заветам Ильича ))
особо классно эта новость смотрится на волне новостей про легализацию онлайн-казино.
Ответ Waiway
особо классно эта новость смотрится на волне новостей про легализацию онлайн-казино.
в противостоянии Минфина и КПРФ я ставлю на победу первых даже с форой)
Ответ The Stig
в противостоянии Минфина и КПРФ я ставлю на победу первых даже с форой)
В ППС или онлайн?)
"Партия предлагает оставить возможность делать ставки на спорт только в наземных пунктах (ППС)"

В Мавзолее что ли?
Ответ Winterburn
"Партия предлагает оставить возможность делать ставки на спорт только в наземных пунктах (ППС)" В Мавзолее что ли?
И звать их будут ППЭсники
Ответ Winterburn
"Партия предлагает оставить возможность делать ставки на спорт только в наземных пунктах (ППС)" В Мавзолее что ли?
А что хорошая идея собирать на экспликация бункера
А уважаемые кпфр не хотят возраст служения в армии поднять до 21? А то отправляться убивать в 18 можно, а делать ставки, курить и пить алкоголь можно с 21 года? Традиционно-ценностно, что тут говорить
Ответ evil_cookie
А уважаемые кпфр не хотят возраст служения в армии поднять до 21? А то отправляться убивать в 18 можно, а делать ставки, курить и пить алкоголь можно с 21 года? Традиционно-ценностно, что тут говорить
Курить и алкашку с 18 можно. Вообще, по Конституции (понимаю, что это моветон вообще ее упоминать после 2020 года, но всё же) запрещается дискриминировать по возрасту совершеннолетних граждан. А совершеннолетие у нас с 18. Так что законопроект непроходной хотя бы из-за этого...
Ответ evil_cookie
А уважаемые кпфр не хотят возраст служения в армии поднять до 21? А то отправляться убивать в 18 можно, а делать ставки, курить и пить алкоголь можно с 21 года? Традиционно-ценностно, что тут говорить
А гена ещё жив?
А ППС доплату хоть сделают за принятие ставок на спорт? Фонбет-старший лейтенант Петров :)
Ответ Габорик
А ППС доплату хоть сделают за принятие ставок на спорт? Фонбет-старший лейтенант Петров :)
дёргай за полосатую палку и получи фрибет 15 суток???
Коммунисты хуже буков
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Коммунисты хуже буков
Новодворская их называла коммуняки
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Коммунисты хуже буков
Да где бы мы были без наших благодетелей олигархов) Спасибо им что прогнали поганых коммунистов, хоть зажили))
где ППС - это Патрульно-Постовая Служба?)))
Ответ KOT_B_yHTAX
где ППС - это Патрульно-Постовая Служба?)))
Профессорско-преподавательский состав
Ответ KOT_B_yHTAX
где ППС - это Патрульно-Постовая Служба?)))
Путин-Патрушев-Собчак
Имитация бурной деятельности, больше коммуняки не на что не способны.
Выборы близко...
Ответ serginn
Выборы близко...
Выборы???
Популизм чистой воды от ЦК КПСС
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Автор телеграм-канала Panda Ludens: «Беттинг почти всегда легализуют первым, потому что он политически и социально мягче. Казино приходит вторым шагом»
сегодня, 07:20
Panda Ludens о легализации онлайн-казино: «В краткосрочной перспективе это почти неизбежно приведет к снижению оборота беттинг-рынка на 5-15%»
вчера, 12:48
«Сейчас это не самый важный вопрос». Силуанов о предложении Путину легализовать онлайн-казино
вчера, 12:37
Число переводов выигрышей от букмекеров на Кошелек ЦУПИС за год выросло в два раза
вчера, 09:57
РФС оставил в силе решение о дополнительной 4-месячной дисквалификации Писарского за ставки
вчера, 08:20
Алексей Диков: «Средний возраст клиентов PARI растет третий год подряд. Это косвенно говорит о замедлении темпов обновления аудитории»
29 января, 20:57
Бегунью Аврору Флери отстранили на 6 месяцев за ставку на победу соотечественницы. Это первая подобная дисквалификация во французской легкой атлетике
29 января, 11:02
В ТПП призвали ввести лимиты на размер ставок, сумму проигрышей и время игры при легализации онлайн-казино
29 января, 10:34
На Супербоул-2026 в США будет легально поставлено около 1,7 млрд долларов – на 10% больше, чем в прошлом году (Marca)
29 января, 10:02
Оганезов о российском беттинг-рынке: «Могу с уверенностью сказать, что никакого роста уже нет»
29 января, 09:45
Ко всем новостям
Последние новости
ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail
вчера, 10:49
Алексей Щербаков станет специальным гостем покерного турнира PARI в Сочи
28 января, 08:06
КПРФ о запрете онлайн-беттинга: «В 2024-м БК заработали на проигрышах народа 398 млрд рублей. «Норникель» заработал 123 млрд, РЖД – 50 млрд, вся российская энергетика – 35 млрд»
27 января, 14:50
PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману
22 января, 11:36
Проект Winline «Больше!» бесплатно показывает в России матчи Australian Open
21 января, 19:24Промо
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
BetBoom объявил об уходе Артема Савельева с поста главы направления киберспорта и медиапроектов
25 декабря 2025, 12:13
Polymarket забанили в Румынии из-за роста ставок на местные президентские выборы
2 ноября 2025, 18:15
Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»
1 ноября 2025, 16:39