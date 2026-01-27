  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • В РПЦ выступили против легализации онлайн-казино: «Легальные казино несочетаемы с традиционными ценностями. Это усугубит и без того тяжелую ситуацию с демографией»
65

В РПЦ выступили против легализации онлайн-казино: «Легальные казино несочетаемы с традиционными ценностями. Это усугубит и без того тяжелую ситуацию с демографией»

В РПЦ выступили против возможной легализации онлайн-казино в России.

Ранее с таким предложением к президенту Владимиру Путину обратился министр финансов Антон Силуанов. Минфин хочет создать специального оператора онлайн-казино, который будет платить не менее 30% от выручки в качестве налогов.

По оценке ведомства, доходы федерального бюджета от деятельности онлайн-казино составят около 100 млрд рублей ежегодно.

«Понятно, что любое министерство финансов в любой стране ищет новые источники пополнения бюджета.

Но в случае с упоминаемыми 100 млрд (если это предложение – правда) эти деньги будут фактически отобраны у российских семей, в которых есть, или появятся в результате этой сомнительной меры, игроманы. Люди, которые по своему поведению являются зависимыми или, говоря церковным языком, одержимыми. И это усугубит и без того тяжелую ситуацию с российской демографией.

Напомню, что позиция Церкви и других традиционных общин выражена еще в 2006 году, когда Межрелигиозный совет призвал ограничить игорный бизнес, дав ему совершенно однозначную нравственную оценку.

Разумеется, легальные казино и традиционные ценности никак друг с другом несочетаемы.

Реальная проблема заключается в доступности нелегальных онлайн-казино, которые, я думаю, заслуживают той судьбы, которая единственно для них возможна в государстве, провозгласившем защиту традиционных ценностей целью своей политики», – написал в телеграме зампред Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

В России заговорили о легализации онлайн-казино. Что об этом известно?

В России хотят легализовать онлайн-казино. Что думаете?4818 голосов
Бред, ничего хорошегоЕкатерина Мизулина
Полезное решение, только так и можно бороться с нелегаламиАндрей «Mellstroy» Бурим
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Вахтанга Кипшидзе
Казино
Букмекеры
Вахтанг Кипшидзе
Беттинг-индустрия
Законы
Ставки на сегодня
Ставки на спорт
65 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Священник читает проповедь. К нему пробирается служка и шепчет:
- Отец, там, на хорах, играют в покер!
Священник, шепотом:
- Знаю, но сначала я должен закончить здесь.
А буки это традиционные ценности, да?))
Ответ Sanan1908
А буки это традиционные ценности, да?))
И нелегальные казино)))
Ответ Sanan1908
А буки это традиционные ценности, да?))
А РПЦ поддерживает ставки?
Какое-то Королевство кривых зеркал, чесс слово
Ответ hitriy klop
Какое-то Королевство кривых зеркал, чесс слово
Какой смысл в этом комментарии? Ты бы написал что-то говняное как бы РПЦ по вопросу не высказалась
Ответ ymuller
Какой смысл в этом комментарии? Ты бы написал что-то говняное как бы РПЦ по вопросу не высказалась
1. Какой смысл в твоём комментарии? Быть может, в свободном выражении своего мнения, с которым согласны ещё 50 человек?
2. Ты откуда знаешь, что бы я написал про РПЦ в другой ситуации? Ванга что ли?
3. Тот факт, что в светском государстве я вообще читаю слова РПЦшника на спортивном сайте, вызывает некоторое недоумение. Ну, у адекватных людей так уж точно, а не с православием головного мозга.
Как на алкоголе с сигаретами зарабатывать, так впереди всё, а тут видите ли против))) Хотя конечно казино, буки зло!!! Никогда не играл, не ставил, не понимаю зачем... Хотя вру, игрушку доставать с автомата люблю)))
Ответ Евгений Калиничев_1116904705
Как на алкоголе с сигаретами зарабатывать, так впереди всё, а тут видите ли против))) Хотя конечно казино, буки зло!!! Никогда не играл, не ставил, не понимаю зачем... Хотя вру, игрушку доставать с автомата люблю)))
Так может от нелегалов доля есть, поэтому против легализации.
Ответ Евгений Калиничев_1116904705
Как на алкоголе с сигаретами зарабатывать, так впереди всё, а тут видите ли против))) Хотя конечно казино, буки зло!!! Никогда не играл, не ставил, не понимаю зачем... Хотя вру, игрушку доставать с автомата люблю)))
С этих автоматов с игрушками всё и начинается😁
Не, ну я всё могу понять, но демография-то причем? У кого там падает от взгляда на рулетку?
Ответ grevestor
Не, ну я всё могу понять, но демография-то причем? У кого там падает от взгляда на рулетку?
Дальше нужно смотреть, а именно, после просмотра самой рулетки и ставки на ней, карманы опустошены, какое после этого настроение на либидо, и на повышение демографии в стране? Нулевое
Ответ grevestor
Не, ну я всё могу понять, но демография-то причем? У кого там падает от взгляда на рулетку?
Проигрался+ секс без контрацептива= новый гражданин РФ.
РПЦ это там где святой отец может на Паджеро на службу приехать и где Епархии за кованными заборами споят,но на все собирают с бабушек.
Ответ Rurik Gislasson
РПЦ это там где святой отец может на Паджеро на службу приехать и где Епархии за кованными заборами споят,но на все собирают с бабушек.
А что РПЦ, это только Епархии, и Батюшки на паджеро? И почему собирают? В каких только храмах не бывал, ни разу не видел чтоб собирали. Хотите сами пожертвовать, пожалуйста, ящик для пожертвований. Конечно сгребать всë и всех в кучу, благодаря стереотипному мышлению, дело весьма простое, но если считаете, что все священники живут шикарную жизнь, благодаря прихожанам, то выберитесь из своего города, куда-нибудь в глубинку, и увидите, что есть служители, которые живут в деревянных домах, ездят на обычных и недорогих машинах, и в принципе обходятся без тех удобств, что доступны вам.
Хоть и не люблю Ленина, но он от этих мракобесов попов избавлялся, а щас они опять вылезли
Ответ Зенит-моя судьба!
Хоть и не люблю Ленина, но он от этих мракобесов попов избавлялся, а щас они опять вылезли
Ленин был фанатиком идей, а нынешний фанатиком бабла и власти. Вот и вся разница.
Ответ Зенит-моя судьба!
Хоть и не люблю Ленина, но он от этих мракобесов попов избавлялся, а щас они опять вылезли
Почему Ленина не любил? В нашем детстве его все любили. Я даже родился в его день рождения. В школе нас учили жить по заветам Ленина. Сейчас правда все уже изменилось.
Сказал святой отец поглядывая на свои Patek Philippe
Тяжелую ситуацию с демографией усугубляет уменьшение числа половозрелых людей мужского пола, но в этом вопросе РПЦ за, всё-таки защита православных ценностей.
У Гундяева спросите про традиционные ценности, который котлы за несколько сот тысяч носит.
Каким образом это может повлиять на демографию? У народа стоять перестанет после сеанса онлайн-казино? На демографию движуха влияет, которая выкашивает половозрелое население.
Как с бухла и курева стричь купоны, то это норм, а тут вдруг нет.
Королевство кривых зеркал просто
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Автор телеграм-канала Panda Ludens: «Беттинг почти всегда легализуют первым, потому что он политически и социально мягче. Казино приходит вторым шагом»
сегодня, 07:20
Panda Ludens о легализации онлайн-казино: «В краткосрочной перспективе это почти неизбежно приведет к снижению оборота беттинг-рынка на 5-15%»
вчера, 12:48
«Сейчас это не самый важный вопрос». Силуанов о предложении Путину легализовать онлайн-казино
вчера, 12:37
Число переводов выигрышей от букмекеров на Кошелек ЦУПИС за год выросло в два раза
вчера, 09:57
РФС оставил в силе решение о дополнительной 4-месячной дисквалификации Писарского за ставки
вчера, 08:20
Алексей Диков: «Средний возраст клиентов PARI растет третий год подряд. Это косвенно говорит о замедлении темпов обновления аудитории»
29 января, 20:57
Бегунью Аврору Флери отстранили на 6 месяцев за ставку на победу соотечественницы. Это первая подобная дисквалификация во французской легкой атлетике
29 января, 11:02
В ТПП призвали ввести лимиты на размер ставок, сумму проигрышей и время игры при легализации онлайн-казино
29 января, 10:34
На Супербоул-2026 в США будет легально поставлено около 1,7 млрд долларов – на 10% больше, чем в прошлом году (Marca)
29 января, 10:02
Оганезов о российском беттинг-рынке: «Могу с уверенностью сказать, что никакого роста уже нет»
29 января, 09:45
Ко всем новостям
Последние новости
ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail
вчера, 10:49
Алексей Щербаков станет специальным гостем покерного турнира PARI в Сочи
28 января, 08:06
КПРФ о запрете онлайн-беттинга: «В 2024-м БК заработали на проигрышах народа 398 млрд рублей. «Норникель» заработал 123 млрд, РЖД – 50 млрд, вся российская энергетика – 35 млрд»
27 января, 14:50
PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману
22 января, 11:36
Проект Winline «Больше!» бесплатно показывает в России матчи Australian Open
21 января, 19:24Промо
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
BetBoom объявил об уходе Артема Савельева с поста главы направления киберспорта и медиапроектов
25 декабря 2025, 12:13
Polymarket забанили в Румынии из-за роста ставок на местные президентские выборы
2 ноября 2025, 18:15
Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»
1 ноября 2025, 16:39