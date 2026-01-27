В РПЦ выступили против легализации онлайн-казино: «Легальные казино несочетаемы с традиционными ценностями. Это усугубит и без того тяжелую ситуацию с демографией»

В РПЦ выступили против возможной легализации онлайн-казино в России.

Ранее с таким предложением к президенту Владимиру Путину обратился министр финансов Антон Силуанов. Минфин хочет создать специального оператора онлайн-казино, который будет платить не менее 30% от выручки в качестве налогов.

По оценке ведомства, доходы федерального бюджета от деятельности онлайн-казино составят около 100 млрд рублей ежегодно.

«Понятно, что любое министерство финансов в любой стране ищет новые источники пополнения бюджета.

Но в случае с упоминаемыми 100 млрд (если это предложение – правда) эти деньги будут фактически отобраны у российских семей, в которых есть, или появятся в результате этой сомнительной меры, игроманы. Люди, которые по своему поведению являются зависимыми или, говоря церковным языком, одержимыми. И это усугубит и без того тяжелую ситуацию с российской демографией.

Напомню, что позиция Церкви и других традиционных общин выражена еще в 2006 году, когда Межрелигиозный совет призвал ограничить игорный бизнес, дав ему совершенно однозначную нравственную оценку.

Разумеется, легальные казино и традиционные ценности никак друг с другом несочетаемы.

Реальная проблема заключается в доступности нелегальных онлайн-казино, которые, я думаю, заслуживают той судьбы, которая единственно для них возможна в государстве, провозгласившем защиту традиционных ценностей целью своей политики», – написал в телеграме зампред Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

