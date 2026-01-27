  • Спортс
  • Депутат Делягин о легализации онлайн-казино: «Антинародное предложение. У государства в кармане 9,6 триллиона, но они хотят развращать людей ради 100 миллиардов»
78

В Госдуме раскритиковали идею Минфина о легализации онлайн-казино.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин назвал безумием и антинародной инициативой предложение министра финансов Антона Силуанова президенту Владимиру Путину.

По оценке ведомства, доходы федерального бюджета от деятельности онлайн-казино составят около 100 млрд рублей ежегодно.

«Азартные игры разрушают психику и провоцируют развитие душевных болезней, а потому подобное предложение является антинародным.

Казино оказывает разрушительное воздействие на людей, порождает психические заболевания вроде лудомании.

Эти деньги, [которые можно выручить], 100 миллиардов рублей, бюджету не нужны, потому что в федеральном бюджете, если верить официальным отчетам Силуанова, 5,2 триллиона рублей на начало года просто лежало на счетах без движения, а 4,4 триллиона рублей – золото и деньги в Фонде национального благосостояния.

То есть у нас в кармане 9,6 триллиона, но они хотят развращать людей ради 100 миллиардов», – считает Делягин.

В России заговорили о легализации онлайн-казино. Что об этом известно?

В России хотят легализовать онлайн-казино. Что думаете?4816 голосов
Бред, ничего хорошегоЕкатерина Мизулина
Полезное решение, только так и можно бороться с нелегаламиАндрей «Mellstroy» Бурим
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Абзац
78 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это с чего он взял, что у нас в кармане 9,6 триллиона? Я свои карманы проверил - там 20 рублей.
Ответ befree
Это с чего он взял, что у нас в кармане 9,6 триллиона? Я свои карманы проверил - там 20 рублей.
Комментарий скрыт
Ответ befree
Это с чего он взял, что у нас в кармане 9,6 триллиона? Я свои карманы проверил - там 20 рублей.
Не знал, что у нас тут представители власти оставляют комментарии)
Если деньги бюджету не нужны, верните НДС 18% и уберите утильсбор и пенс. возраст понизьте.
Ответ might23
Если деньги бюджету не нужны, верните НДС 18% и уберите утильсбор и пенс. возраст понизьте.
Без шансов
Ответ might23
Если деньги бюджету не нужны, верните НДС 18% и уберите утильсбор и пенс. возраст понизьте.
Это на статью тянет :)
Делягин популист
Ответ dimonivanov
Делягин популист
После его заявлений по телеге и резких переобуваний не мудрено
Ответ dimonivanov
Делягин популист
Там вся партия звездаболов
"Эти деньги, [которые можно выручить], 100 миллиардов рублей, бюджету не нужны".
Нужны. Им все деньги нужны!
Ответ Joker2104
"Эти деньги, [которые можно выручить], 100 миллиардов рублей, бюджету не нужны". Нужны. Им все деньги нужны!
Ну в итоге как обычно решат, что людям эти деньги еще меньше нужны.
Я думаю цель этого закона другое, люди будут играть в онлайн казино, естественно проигрывать, залезать в долги, а потом чтобы закрыть долги, будут подписывать контракт, гениально, вот это многоходовочка
Ответ Diyas
Я думаю цель этого закона другое, люди будут играть в онлайн казино, естественно проигрывать, залезать в долги, а потом чтобы закрыть долги, будут подписывать контракт, гениально, вот это многоходовочка
Бред несусветный. Все кто на данный момент играет в интернет-казино, те сидят дома и никуда не торопятся уходить, а уж тем более подписывать контракт на СВО.
Ответ Вадим flanec
Бред несусветный. Все кто на данный момент играет в интернет-казино, те сидят дома и никуда не торопятся уходить, а уж тем более подписывать контракт на СВО.
Откуда ты знаешь? Проигрался, но как истинный патриот защищающий власть на войну идти не хочешь потому и все такие?
Ну хоть что-то адекватное от депутата услышал. Онлайн казино это срак, люди уничтожают свою жизнь в этих лохотронах
Ответ Sebastian Debussy
Ну хоть что-то адекватное от депутата услышал. Онлайн казино это срак, люди уничтожают свою жизнь в этих лохотронах
Их жизнь - их дело, пусть делают с собой и со своими деньгами всё, что захотят) Почему кто-то должен насильно заботиться о них?
Ответ Sebastian Debussy
Ну хоть что-то адекватное от депутата услышал. Онлайн казино это срак, люди уничтожают свою жизнь в этих лохотронах
Так это понятно. Но здесь суть в другом, а именно в том, чтобы взять под контроль государства интернет-казино, чтобы лудики оставляли деньги на территории России, сейчас эти деньги уходят за границу и одному богу известно, на что они расходуются, к примеру запросто могут расходоваться на нужды ВСУ.
А когда проституцию легализуют? Ну и легалайз))
Ответ Виктор Войнов
А когда проституцию легализуют? Ну и легалайз))
Я бы легализовал проституцию. Одни плюсы.
Ответ Виктор Войнов
А когда проституцию легализуют? Ну и легалайз))
А почему бы не легализовать? Кто от этого пострадает?
Странное предложение, особенно на фоне того что онлайн-казино сейчас очень сильно закрутили гайки. Сайты постоянно блокируются, провайдеры игр блокируются. Пополнить практически невозможно картами, только через криптовалюту. Крипту тоже покупать опасно, т.к. карты могут в любой момент отъехать. Рекламировать теперь опасно, основные сервисы которые рекламировали казино тоже попали под раздачу.
И, вдруг, из ниоткуда возникает идея легализовать казино, странно, нет? Если бы жили не в свободной правовой стране, не грех было бы предположить что кто-то кому-то занес за такую инициативу.
Ответ maxuser
Странное предложение, особенно на фоне того что онлайн-казино сейчас очень сильно закрутили гайки. Сайты постоянно блокируются, провайдеры игр блокируются. Пополнить практически невозможно картами, только через криптовалюту. Крипту тоже покупать опасно, т.к. карты могут в любой момент отъехать. Рекламировать теперь опасно, основные сервисы которые рекламировали казино тоже попали под раздачу. И, вдруг, из ниоткуда возникает идея легализовать казино, странно, нет? Если бы жили не в свободной правовой стране, не грех было бы предположить что кто-то кому-то занес за такую инициативу.
Наверное пацаны с Русского лото лоббируют ...
Ответ maxuser
Странное предложение, особенно на фоне того что онлайн-казино сейчас очень сильно закрутили гайки. Сайты постоянно блокируются, провайдеры игр блокируются. Пополнить практически невозможно картами, только через криптовалюту. Крипту тоже покупать опасно, т.к. карты могут в любой момент отъехать. Рекламировать теперь опасно, основные сервисы которые рекламировали казино тоже попали под раздачу. И, вдруг, из ниоткуда возникает идея легализовать казино, странно, нет? Если бы жили не в свободной правовой стране, не грех было бы предположить что кто-то кому-то занес за такую инициативу.
Так легализуют и будут брать налоги и сборы, как с буков
Хоть Делягин и популист, но тут согласен. Возвращаемся во времена игровых автоматов у метро и работяг, спустивших всю зарплату. Понятно, денег не хватает, но наплодить лудоманов сейчас - это последнее дело
Народ к разврату готов!
