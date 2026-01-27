Депутат Делягин о легализации онлайн-казино: «Антинародное предложение. У государства в кармане 9,6 триллиона, но они хотят развращать людей ради 100 миллиардов»

В Госдуме раскритиковали идею Минфина о легализации онлайн-казино.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин назвал безумием и антинародной инициативой предложение министра финансов Антона Силуанова президенту Владимиру Путину.

По оценке ведомства, доходы федерального бюджета от деятельности онлайн-казино составят около 100 млрд рублей ежегодно.

«Азартные игры разрушают психику и провоцируют развитие душевных болезней, а потому подобное предложение является антинародным.

Казино оказывает разрушительное воздействие на людей, порождает психические заболевания вроде лудомании.

Эти деньги, [которые можно выручить], 100 миллиардов рублей, бюджету не нужны, потому что в федеральном бюджете, если верить официальным отчетам Силуанова, 5,2 триллиона рублей на начало года просто лежало на счетах без движения, а 4,4 триллиона рублей – золото и деньги в Фонде национального благосостояния.

То есть у нас в кармане 9,6 триллиона, но они хотят развращать людей ради 100 миллиардов», – считает Делягин.

