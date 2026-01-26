700 тысяч человек в Казахстане регулярно делают ставки на спорт
Почти 700 тысяч человек в Казахстане регулярно делают ставки на спорт.
Такие данные озвучил вице-министр финансов Ержан Биржанов.
«В целом за период больше года ставок было поставлено на сумму 1,6 трлн тенге. Выигрыши составили 1,2 трлн тенге. То есть возвратность составила 75%, 25% оседает у организаций.
То есть почти 700 тысяч человек постоянно делают ставки», – сказал Биржанов.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: zakon.kz
Ставки там - это просто настолько культурный код, что даже не знаю с чем сравнить
