Почти 700 тысяч человек в Казахстане регулярно делают ставки на спорт.

Такие данные озвучил вице-министр финансов Ержан Биржанов.

«В целом за период больше года ставок было поставлено на сумму 1,6 трлн тенге. Выигрыши составили 1,2 трлн тенге. То есть возвратность составила 75%, 25% оседает у организаций.

То есть почти 700 тысяч человек постоянно делают ставки», – сказал Биржанов.