0

Пользователи Polymarket поставили почти $700 млн на Супербоул

Объем ставок на Супербоул-2026 превысил 690 миллионов долларов на Polymarket.

Пользователи криптовалютной платформы для ставок поставили 693 миллиона долларов на исход матча между «Нью‑Ингленд Пэтриотс» и «Сиэтл Сихокс».

Более 1 миллиона было поставлено на сопутствующие события: «Кто станет хедлайнером шоу?», «Какие компании будут прорекламированы на Супербоуле?» и другие.

Супербоул‑2026 пройдет 8 февраля. В прошлом году победителем стала «Филадельфия».

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoСиэтл
logoСупербоул
Ставки на спорт
logoНью-Ингленд
Ставки на сегодня
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Николай Оганезов: «Говорить об эпидемии лудомании в стране однозначно преждевременно»
сегодня, 15:19
Евгений Луговский назначен исполнительным директором PARI
сегодня, 11:47
«Горе в домах тысяч российских семей не стоит никаких денег». Депутат Аксененко о доходах от легализации онлайн-казино
сегодня, 08:43
ЕЦУПИС перечислил почти 102 млрд рублей отчислений букмекеров на спорт за 4 года
сегодня, 07:51
73% пользователей Спортса’’ против легализации онлайн-казино в России, 27% поддерживают предложение Минфина
вчера, 11:43
В России может появиться новый букмекер. На сайте ЕЦУПИС упомянут 24bet – «онлайн-букмекер нового поколения»
вчера, 07:33
Panda Ludens о легализации онлайн-казино: «В краткосрочной перспективе это почти неизбежно приведет к снижению оборота беттинг-рынка на 5-15%»
30 января, 12:48
Автор телеграм-канала Panda Ludens: «Беттинг почти всегда легализуют первым, потому что он политически и социально мягче. Казино приходит вторым шагом»
31 января, 07:20
«Сейчас это не самый важный вопрос». Силуанов о предложении Путину легализовать онлайн-казино
30 января, 12:37
Число переводов выигрышей от букмекеров на Кошелек ЦУПИС за год выросло в два раза
30 января, 09:57
Ко всем новостям
Последние новости
ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail
30 января, 10:49
Алексей Щербаков станет специальным гостем покерного турнира PARI в Сочи
28 января, 08:06
КПРФ о запрете онлайн-беттинга: «В 2024-м БК заработали на проигрышах народа 398 млрд рублей. «Норникель» заработал 123 млрд, РЖД – 50 млрд, вся российская энергетика – 35 млрд»
27 января, 14:50
PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману
22 января, 11:36
Проект Winline «Больше!» бесплатно показывает в России матчи Australian Open
21 января, 19:24Промо
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
BetBoom объявил об уходе Артема Савельева с поста главы направления киберспорта и медиапроектов
25 декабря 2025, 12:13
Polymarket забанили в Румынии из-за роста ставок на местные президентские выборы
2 ноября 2025, 18:15
Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»
1 ноября 2025, 16:39
Рекомендуем