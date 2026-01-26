Пользователи Polymarket поставили почти $700 млн на Супербоул

Объем ставок на Супербоул-2026 превысил 690 миллионов долларов на Polymarket.

Пользователи криптовалютной платформы для ставок поставили 693 миллиона долларов на исход матча между «Нью‑Ингленд Пэтриотс» и «Сиэтл Сихокс».

Более 1 миллиона было поставлено на сопутствующие события: «Кто станет хедлайнером шоу?», «Какие компании будут прорекламированы на Супербоуле?» и другие.

Супербоул‑2026 пройдет 8 февраля. В прошлом году победителем стала «Филадельфия».