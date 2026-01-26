«Фонбет», BetBoom и «Лига Ставок» не планируют покупать рекламу в трансляциях Олимпиады-2026 (РБК)
Okko будет трудно окупить инвестиции в покупку прав на трансляцию Олимпиады-2026, считают эксперты.
По данным РБК, рекламные агентства неоднозначно оценивают потенциальный интерес рекламодателей к трансляции Олимпиады.
«Предполагаем, что будет пакетный формат, который выйдет очень дорогим по стоимости размещения, от 50 млн рублей. Но большого интереса к трансляции не предвидится, поскольку в популярных дисциплинах участвует не так много российских спортсменов.
Вся надежда на фигурное катание и биатлон, но в последнем участие наших спортсменов еще не подтверждено», – сообщил РБК источник в одном из крупных рекламных агентств.
Сообщается, что крупнейшие участники букмекерского рынка пока не планируют покупать рекламу у Okko на время Олимпиады. Размещение не планируют «Фонбет» и BetBoom, где отметили, что большинство олимпийских дисциплин «не формируют устойчивого интереса со стороны аудитории в контексте беттинга».
«Интерес к просмотру [Олимпиады] без участия сборной России упал даже на федеральных каналах. Можно ожидать, что рейтинги будут продолжать снижаться. Поэтому активно рекламироваться на площадке для нас не целесообразно», – сообщили в «Лиге Ставок».
По мнению представителя группы компаний «Игроник» Марии Сухоручкиной, трансляция Олимпиады даже в бесплатном формате может увеличить число регистраций на Okko, вовлеченность и конверсию в платные подписки, а также внимание к представленным на платформе кино, сериалам и развлекательным форматам.