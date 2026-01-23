Медведь о легализации онлайн-казино: «Не можешь победить – возглавь. Это попытка вернуть контроль над процессами, которые существуют вне правового поля»

Генеральный директор PARI Руслан Медведь прокомментировал новость о возможной легализации онлайн-казино в России.

«Противодействовать нелегальному онлайн-сектору исключительно запретительными мерами сегодня невозможно – серый рынок адаптируется быстрее, чем регуляторные инструменты. В этом смысле инициатива по легализации онлайн-казино выглядит логичным управленческим шагом для всей индустрии.

Здесь уместна простая формула: «не можешь победить – возглавь». Это речь о попытке вернуть контроль над процессами, которые уже существуют вне правового поля.

Создание безопасной и управляемой среды возможно только при комплексном подходе: единые стандарты, инструменты верификации игроков, новые механизмы контроля и саморегуляции, эффективные ограничения для уязвимых групп. Без этого любые изменения рискуют остаться формальными.

В текущих условиях инициатива выглядит рациональной и потенциально способной повысить прозрачность отрасли и собираемость налогов.

Для легальных участников рынка это сигнал к подготовке и адаптации. Важно дождаться конкретных параметров регулирования и обсуждать их с учетом баланса между ответственным потреблением и развитием индустрии», – сказал Медведь Ставкам на Спортсе’’.

По оценкам участников российского рынка, доля нелегальных азартных игр в общем объеме оценивается в 40%.

