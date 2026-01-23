«Сначала мы запретили казино, а теперь обсуждаем его легализацию. Это будет странно выглядеть». Свищев о легализации онлайн-казино

Дмитрий Свищев оценил идею о возможной легализации онлайн-казино в России.

Минфин рассматривает этот шаг как вариант противодействия нелегальному рынку азартных игр.

«Странно, с одной стороны, мы запретили казино, а теперь обсуждаем его легализацию. Понимаю, что бороться с теневыми организациями этой отрасли нужно, но двоякое впечатление от легализации онлайн-казино.

Все это будет странно выглядеть. Первоначально надо победить нелегальных букмекеров. Потому что их доля на рынке достигает от 30 до 40 процентов», – сказал депутат Госдумы Свищев.

Президент «Лиги Ставок» о легализации онлайн-казино: «Неожиданное и мудрое решение. Финансирование российского спорта букмекерами увеличится почти в 2,5 раза»

Максим Афанасьев: «Легализация онлайн-казино неизбежно приведет к большему потреблению казино продуктов обществом, что будет иметь социальные последствия»