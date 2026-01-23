  • Спортс
  • Президент «Лиги Ставок» о легализации онлайн-казино: «Неожиданное и мудрое решение. Финансирование российского спорта букмекерами увеличится почти в 2,5 раза»
17

Президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский поддержал идею о возможной легализации онлайн-казино в России.

Минфин рассматривает этот шаг как вариант противодействия нелегальному рынку азартных игр.

«Неожиданное и в то же время мудрое решение. Не секрет, что нелегальные БК и онлайн-казино, работающие в России, принадлежат украинским операторам, которые финансируют националистов в Украине.

Объем депозитов нелегальных онлайн-казино оценивается сейчас до 2 млрд долларов в месяц. Это потеря целевых отчислений 2,25% от депозитов, то есть это 600 млн долларов в год или порядка 50 млрд рублей. Это средства, которые могли бы направляться на развитие национального, детско-юношеского и массового спорта в России.

Таким решением руководство России не только перекроет потоки финансирования украинских националистов, но и почти в 2,5 раза увеличит финансирование российского спорта букмекерами.

Хорошая новость еще в том, что благодаря существующей системе оперирования онлайн ставок через ЕЦУПС и ЕРАИ, потоки от легализации онлайн-казино будут полностью контролироваться государством», – рассказал Красовский Ставкам на Спортсе’’.

По оценкам участников российского рынка, доля нелегальных азартных игр в общем объеме оценивается в 40%.

Максим Афанасьев: «Легализация онлайн-казино неизбежно приведет к большему потреблению казино продуктов обществом, что будет иметь социальные последствия»

«Придем к легализации онлайн-казино в России, рано или поздно. Огромные потоки денег исчезают из страны без налогов». Беттинг-эксперт Спортса’’ Прокофьев

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
17 комментариев
какой же сюр, боже. куда катимся ....
Коммерс возрадовался
Дыры в бюджете сами себя не закроют))
Все для людей, только о них забота. Утром мажет бутерброд, сразу мысль: "А как народ? Как же он там без казино живет?"
Юра, вы всё протеряли*
"И зимой у нас будет +20" ©
ээээ.....так за казик же вот буквально....извинялся кто-то, перед Мизулиной, что- то такое было, кого-то отменяли

ой, неудобненько то как 😈
