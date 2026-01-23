Президент «Лиги Ставок» о легализации онлайн-казино: «Неожиданное и мудрое решение. Финансирование российского спорта букмекерами увеличится почти в 2,5 раза»

Президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский поддержал идею о возможной легализации онлайн-казино в России.

Минфин рассматривает этот шаг как вариант противодействия нелегальному рынку азартных игр.

«Неожиданное и в то же время мудрое решение. Не секрет, что нелегальные БК и онлайн-казино, работающие в России, принадлежат украинским операторам, которые финансируют националистов в Украине.

Объем депозитов нелегальных онлайн-казино оценивается сейчас до 2 млрд долларов в месяц. Это потеря целевых отчислений 2,25% от депозитов, то есть это 600 млн долларов в год или порядка 50 млрд рублей. Это средства, которые могли бы направляться на развитие национального, детско-юношеского и массового спорта в России.

Таким решением руководство России не только перекроет потоки финансирования украинских националистов, но и почти в 2,5 раза увеличит финансирование российского спорта букмекерами.

Хорошая новость еще в том, что благодаря существующей системе оперирования онлайн ставок через ЕЦУПС и ЕРАИ, потоки от легализации онлайн-казино будут полностью контролироваться государством», – рассказал Красовский Ставкам на Спортсе’’.

По оценкам участников российского рынка, доля нелегальных азартных игр в общем объеме оценивается в 40%.

