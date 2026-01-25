Клиенты ЕЦУПИС получили в 4 раза больше кэшбека в 2025 году

В ЕЦУПИС рассказали о двукратном увеличении числа клиентов, получающих кэшбек на регулярной основе.

Аналитики компании отмечают, что программа лояльности – ключевой драйвер роста популярности кэшбека у клиентов: в 2025 году на нее приходится почти 60% всех выплат.

«Возможность получать кэшбек за ежедневные покупки — один из ключевых факторов выбора платежной карты и кредитной организации у российских пользователей.

Наши клиенты стали получать в 4 раза больше кэшбека в 2025 году, а также выросло количество тех пользователей, которые получают кэшбек регулярно», – заявил коммерческий директор ЕЦУПИС Артем Сычев.

ЕЦУПИС – платежный оператор российских букмекеров. Он получает комиссию от БК за вводы и выводы с аккаунтов клиентов.