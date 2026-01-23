Максим Афанасьев: «Легализация онлайн-казино неизбежно приведет к большему потреблению казино продуктов обществом, что будет иметь социальные последствия»

Директор по стратегии Sportradar Максим Афанасьев поделился со Ставками на Спортсе’’ мнением о возможной легализации онлайн-казино в России.

«Будет ли легализация онлайн-казино в России или нет, сказать не могу – инсайдами не обладаю. Но верю, что есть заинтересованные группы и лобби, которые эту тему продвигают. Слишком большие деньги сегодня проходят мимо легального рынка.

Для легальных операторов это потенциально огромный новый источник выручки, для государства – дополнительные налоговые поступления. При этом онлайн-казино, краш-игры и другие игровые продукты уже давно доступны в нелегальном сегменте, и на текущий момент выигрывают от этого только нелегальные операторы.

Но я не думаю, что решение о легализации будет простым. Это вопрос с очень серьезными последствиями – и социальными, и индустриальными. По данным H2 Gambling Capital, мировой GGR онлайн-гемблинга оценивается примерно в $225 млрд, при этом около 40% приходится на ставки на спорт и еще около 40% – на онлайн-казино, краш-игры и пр. В странах, где онлайн-казино легализованы, доходы от казино очень часто превышают доходы от спортивных ставок.

По оценке H2GC, выручка нелегальных операторов от онлайн-казино в России составляет около $1,5 млрд – это примерно в 4,5 раза меньше, чем рынок ставок на спорт. Это означает, что в случае легализации произойдет серьезное смещение акцентов: рынок ставок уже сильно перегрет, и операторы начнут массово продвигать игровые продукты.

Это неизбежно изменит и продуктовые стратегии, и маркетинговую повестку всей индустрии. Неизбежно это приведет к большему потреблению казино продуктов обществом, что будет иметь соответствующие социальные последствия.

Не исключаю и более «креативные» сценарии. В мировой практике такие примеры есть. Например, в ЮАР де-юре онлайн-казино запрещены, но де-факто все операторы их предлагают. Формально каждая прокрутка слота регистрируется как отдельная ставка на событие с вероятностным исходом. Т.е. юридически это оформляется не как казино, а как разновидность беттинга», – рассказал Афанасьев.

В России запрещена деятельность онлайн-казино. Организация и проведение азартных игр в интернете вне специально установленных игорных зон являются незаконными.

