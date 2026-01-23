  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • Николай Оганезов: «Могу только приветствовать легализацию онлайн-казино в России, но при условии конкурентного, открытого и прозрачного входа на новый рынок»
0

Николай Оганезов: «Могу только приветствовать легализацию онлайн-казино в России, но при условии конкурентного, открытого и прозрачного входа на новый рынок»

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов высказался о возможной легализации онлайн-казино в России.

Минфин считает, что это один из вариантов противодействия нелегальному рынку азартных игр.

«В декабре, увеличив единовременно налог в 60 раз для букмекеров и практически выбросив многих за уровень рентабельности, чиновники еще не созрели. А в январе, буквально сразу после новогодних праздников, внезапно созрели сразу, не много ни мало, на легализацию онлайн-казино, забыв про эпическую накачку граждан мифом об «эпидемии» лудомании в стране. Нужно погружаться и серьезно разбираться в запутанной логике данной инициативы.

Также интересно, почему процесс созревания длился столь долго, когда факт доминирования нелегального рынка азартных игр и огромные масштабы вывода денежных средств россиян за границу в адрес таких нелегалов был очевиден уже много лет назад?

Многие годы некоторые чиновники и парламентарии буквально занимались дискредитацией легального бизнеса. Негативные отзывы в СМИ и репрессивные законодательные инициативы именно против легального бизнеса сыпались сплошным потоком на головы граждан. Благодаря такому давлению легальный букмекерский бизнес стал неконкурентоспособным по отношению к нелегальным онлайн-казино.

Лично я могу только приветствовать легализацию отечественного онлайн-казино, именно как эффективного инструмента борьбы с нелегальными операторами и пресечения системного вывода денежных средств в иностранные юрисдикции, при условии конкурентного, открытого и максимально прозрачного входа на новый отечественный рынок онлайн-казино.

Если же логика инициативы заключается в создании одного единственного сайта онлайн-казино в руках одного заранее определенного «VIP»-оператора, то тогда можно поставить под сомнение целеполагание данной инициативы.

Можно тогда предположить, что декабрьское «закручивание гаек» для букмекеров фактически являлось зачисткой легального конкурентного поля в целях фактической монополизации рынка азартных игр.

Возможно, «дую на холодное», но в этом вопросе и букмекерскому бизнесу, и казино в игорных зонах необходимо быть максимально внимательными», – сказал Оганезов Ставкам на Спортсе’’.

В России запрещена деятельность онлайн-казино. Организация и проведение азартных игр в интернете вне специально установленных игорных зон являются незаконными.

По данным участников российского рынка, доля нелегальных азартных игр в общем объеме оценивается в 40%.

Директор Olimpbet Гусев: «Сильно сомневаюсь, что на горизонте ближайших лет нас ждет легализация онлайн-казино»

«Придем к легализации онлайн-казино в России, рано или поздно. Огромные потоки денег исчезают из страны без налогов». Беттинг-эксперт Спортса’’ Прокофьев

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
Фонбет
Букмекеры
Казино
Беттинг-индустрия
Николай Оганезов
Ставки на сегодня
Ставки на спорт
Лудомания
Законы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Panda Ludens о легализации онлайн-казино: «В краткосрочной перспективе это почти неизбежно приведет к снижению оборота беттинг-рынка на 5-15%»
сегодня, 12:48
«Сейчас это не самый важный вопрос». Силуанов о предложении Путину легализовать онлайн-казино
сегодня, 12:37
Число переводов выигрышей от букмекеров на Кошелек ЦУПИС за год выросло в два раза
сегодня, 09:57
РФС оставил в силе решение о дополнительной 4-месячной дисквалификации Писарского за ставки
сегодня, 08:20
Алексей Диков: «Средний возраст клиентов PARI растет третий год подряд. Это косвенно говорит о замедлении темпов обновления аудитории»
вчера, 20:57
Бегунью Аврору Флери отстранили на 6 месяцев за ставку на победу соотечественницы. Это первая подобная дисквалификация во французской легкой атлетике
вчера, 11:02
В ТПП призвали ввести лимиты на размер ставок, сумму проигрышей и время игры при легализации онлайн-казино
вчера, 10:34
На Супербоул-2026 в США будет легально поставлено около 1,7 млрд долларов – на 10% больше, чем в прошлом году (Marca)
вчера, 10:02
Оганезов о российском беттинг-рынке: «Могу с уверенностью сказать, что никакого роста уже нет»
вчера, 09:45
Оборот легальных букмекеров в России вырос на 8% за год – до 1,9 трлн рублей. Темпы роста значительно снизились (РБК)
вчера, 08:54
Ко всем новостям
Последние новости
ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail
сегодня, 10:49
Алексей Щербаков станет специальным гостем покерного турнира PARI в Сочи
28 января, 08:06
КПРФ о запрете онлайн-беттинга: «В 2024-м БК заработали на проигрышах народа 398 млрд рублей. «Норникель» заработал 123 млрд, РЖД – 50 млрд, вся российская энергетика – 35 млрд»
27 января, 14:50
PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману
22 января, 11:36
Проект Winline «Больше!» бесплатно показывает в России матчи Australian Open
21 января, 19:24Промо
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
BetBoom объявил об уходе Артема Савельева с поста главы направления киберспорта и медиапроектов
25 декабря 2025, 12:13
Polymarket забанили в Румынии из-за роста ставок на местные президентские выборы
2 ноября 2025, 18:15
Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»
1 ноября 2025, 16:39