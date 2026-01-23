Николай Оганезов: «Могу только приветствовать легализацию онлайн-казино в России, но при условии конкурентного, открытого и прозрачного входа на новый рынок»

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов высказался о возможной легализации онлайн-казино в России.

Минфин считает , что это один из вариантов противодействия нелегальному рынку азартных игр.

«В декабре, увеличив единовременно налог в 60 раз для букмекеров и практически выбросив многих за уровень рентабельности, чиновники еще не созрели. А в январе, буквально сразу после новогодних праздников, внезапно созрели сразу, не много ни мало, на легализацию онлайн-казино, забыв про эпическую накачку граждан мифом об «эпидемии» лудомании в стране. Нужно погружаться и серьезно разбираться в запутанной логике данной инициативы.

Также интересно, почему процесс созревания длился столь долго, когда факт доминирования нелегального рынка азартных игр и огромные масштабы вывода денежных средств россиян за границу в адрес таких нелегалов был очевиден уже много лет назад?

Многие годы некоторые чиновники и парламентарии буквально занимались дискредитацией легального бизнеса. Негативные отзывы в СМИ и репрессивные законодательные инициативы именно против легального бизнеса сыпались сплошным потоком на головы граждан. Благодаря такому давлению легальный букмекерский бизнес стал неконкурентоспособным по отношению к нелегальным онлайн-казино.

Лично я могу только приветствовать легализацию отечественного онлайн-казино, именно как эффективного инструмента борьбы с нелегальными операторами и пресечения системного вывода денежных средств в иностранные юрисдикции, при условии конкурентного, открытого и максимально прозрачного входа на новый отечественный рынок онлайн-казино.

Если же логика инициативы заключается в создании одного единственного сайта онлайн-казино в руках одного заранее определенного «VIP»-оператора, то тогда можно поставить под сомнение целеполагание данной инициативы.

Можно тогда предположить, что декабрьское «закручивание гаек» для букмекеров фактически являлось зачисткой легального конкурентного поля в целях фактической монополизации рынка азартных игр.

Возможно, «дую на холодное», но в этом вопросе и букмекерскому бизнесу, и казино в игорных зонах необходимо быть максимально внимательными», – сказал Оганезов Ставкам на Спортсе’’.

В России запрещена деятельность онлайн-казино. Организация и проведение азартных игр в интернете вне специально установленных игорных зон являются незаконными.

По данным участников российского рынка, доля нелегальных азартных игр в общем объеме оценивается в 40%.

