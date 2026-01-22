«Мелбет» о легализации онлайн-казино в России: «Мы полностью сосредоточены на развитии сегмента ставок на спорт»

В «Мелбет» отреагировали на новость о возможной легализации онлайн-казино в России.

Минфин считает , что это один из вариантов противодействия нелегальному рынку азартных игр.

«Мы как легальный участник рынка строго следуем нормам действующего законодательства. На сегодняшний день онлайн-казино на территории России остаются под запретом.

Мы полностью сосредоточены на развитии легального сегмента ставок на спорт», – рассказали Ставкам на Спортсе’’ в пресс-службе «Мелбет».

В России запрещена деятельность онлайн-казино. Организация и проведение азартных игр в интернете вне специально установленных игорных зон являются незаконными.

По данным Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), доля нелегального рынка азартных игр в России оценивается в 20%.

Директор Olimpbet Гусев: «Сильно сомневаюсь, что на горизонте ближайших лет нас ждет легализация онлайн-казино»

«Придем к легализации онлайн-казино в России, рано или поздно. Огромные потоки денег исчезают из страны без налогов». Беттинг-эксперт Спортса’’ Прокофьев