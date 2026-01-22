Директор Olimpbet Гусев: «Сильно сомневаюсь, что на горизонте ближайших лет нас ждет легализация онлайн-казино»

Директор по развитию Olimpbet Константин Гусев высказался о возможной легализации онлайн-казино в России.

В Минфине считают , что это один из вариантов противодействия нелегальному рынку азартных игр.

«В последнее время в нашей отрасли становится все сложнее что-то прогнозировать. Тем не менее, я сильно сомневаюсь, что на горизонте ближайших лет нас ждет легализация онлайн-казино. Это будет выглядеть как минимум странно на фоне ужесточения требований к легальным букмекерам, введения дополнительных ограничений под эгидой «борьбы с лудоманами».

У подобных инициатив должно быть сильное социальное целеполагание, чтобы быть адекватно воспринятыми. И, конечно же, сильные инициаторы», – сказал Гусев Ставкам на Спортсе’’.

В России запрещена деятельность онлайн-казино. Организация и проведение азартных игр в интернете вне специально установленных игорных зон являются незаконными.

По данным Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), доля нелегального рынка азартных игр в России оценивается в 20%.

«Придем к легализации онлайн-казино в России, рано или поздно. Огромные потоки денег исчезают из страны без налогов». Беттинг-эксперт Спортса’’ Прокофьев

Минфин допустил легализацию онлайн-казино в России: «Мы уже созрели для принятия таких решений»