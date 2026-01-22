Гендиректор «Тенниси» о легализации онлайн-казино: «Одни и те же люди загоняют букмекеров в подполье, а в обратном направлении двигают онлайн-казино. Совпадение? Не думаю»
Гендиректор «Тенниси» Руслан Сулейманов прокомментировал новость о возможной легализации онлайн-казино в России.
В Минфине считают, что это один из вариантов противодействия нелегальному рынку азартных игр.
«Я уже ничему не удивлюсь. Круговорот воды в природе на максималках: разрешить – начать давить налогами – усилить давление – раздавить! – понять, что все ушли в серую зону – снова разрешить, чтобы бороться с серой зоной. И так по кругу.
Вряд ли онлайн-казино легализуют, конечно. Но одни и те же люди сейчас загоняют легальную букмекерскую отрасль в подполье и в обратном направлении двигают онлайн-казино.
Совпадение? Не думаю», – сказал Сулейманов.
