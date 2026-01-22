31

Минфин допустил легализацию онлайн-казино в России: «Мы уже созрели для принятия таких решений»

В России могут легализовать онлайн-казино.

Минфин России рассматривает этот шаг как вариант противодействия нелегальному рынку азартных игр.

«К такому непростому решению нас подталкивает проблематика активной деятельности нелегальных операторов азартных игр в интернете.

Наверное, это тоже выход с возможным положительным эффектом. Конечно, это не решит всех проблем, но мы уже созрели для формирования и принятия таких решений», – сообщил замдиректора департамента финансовой политики Минфина Александр Христофоров.

В России запрещена деятельность онлайн-казино. Организация и проведение азартных игр в интернете вне специально установленных игорных зон являются незаконными.

По данным Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), доля нелегального рынка азартных игр в России оценивается в 20%.

«Придем к легализации онлайн-казино в России, рано или поздно. Огромные потоки денег исчезают из страны без налогов». Беттинг-эксперт Спортса’’ Прокофьев

Сергеев об ожиданиях от 2026-го: «В России попробуют легализовать онлайн-казино и тотализатор для классических видов спорта»

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ОП РФ
Букмекеры
Казино
Беттинг-индустрия
Ставки на спорт
Ставки на сегодня
Законы
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Не вы созрели, а дыра в бюджете..
Ответ Shamarin
Не вы созрели, а дыра в бюджете..
И будет нарастать. Доходы от нефти снижаются. Инфляция растёт.
Вы посмотрите на цифры инфляции за 19 дней 2026 года. А ещё будет повышений цен естественных монополий…
Ответ Shamarin
Не вы созрели, а дыра в бюджете..
Так она созрела.
То есть возможность просадить деньги не выходя из дома не так страшна как возможность выпить пива на футболе? До неё не дозрели еще?
Ответ Нетрезвый Взгляд*
То есть возможность просадить деньги не выходя из дома не так страшна как возможность выпить пива на футболе? До неё не дозрели еще?
Способов просадить деньги не выходя из дома и так достаточно. Странная формулировка. Да и онлайн-казино и так же есть, как будто вы не знаете. Только нелегальные. Так что не надо сейчас говорить какой ужас настанет, все это уже есть, играют кто хочет прямо сейчас
Судя по процветанию букмекерских контор и перспектив казино, лудоманы - это вторая нефть..
Ответ Shamarin
Судя по процветанию букмекерских контор и перспектив казино, лудоманы - это вторая нефть..
... Это первая криптовалюта.
Ответ Shamarin
Судя по процветанию букмекерских контор и перспектив казино, лудоманы - это вторая нефть..
Первая нефть.
Чем больше дефицит денег в бюджете, тем быстрее происходит созревание.
А рекламу казино и букмекеров на ТВ запретить вы созрели? Нелегалы ведь там не рекламируются и телезрителям не угрожают
Из подполья вывести решили, узаконить. Сиги, алкоголь.. почти всё легализовали. Ведь от этого всего масса, обычно, страдает.
Лудоман денег принесет и туда и в бюджет.
Интересы семей, судьбы людей, это вообще зачем государству ?
Ну верните вулканы что-ли
Казна пустеет милорд
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Panda Ludens о легализации онлайн-казино: «В краткосрочной перспективе это почти неизбежно приведет к снижению оборота беттинг-рынка на 5-15%»
сегодня, 12:48
«Сейчас это не самый важный вопрос». Силуанов о предложении Путину легализовать онлайн-казино
сегодня, 12:37
Число переводов выигрышей от букмекеров на Кошелек ЦУПИС за год выросло в два раза
сегодня, 09:57
РФС оставил в силе решение о дополнительной 4-месячной дисквалификации Писарского за ставки
сегодня, 08:20
Алексей Диков: «Средний возраст клиентов PARI растет третий год подряд. Это косвенно говорит о замедлении темпов обновления аудитории»
вчера, 20:57
Бегунью Аврору Флери отстранили на 6 месяцев за ставку на победу соотечественницы. Это первая подобная дисквалификация во французской легкой атлетике
вчера, 11:02
В ТПП призвали ввести лимиты на размер ставок, сумму проигрышей и время игры при легализации онлайн-казино
вчера, 10:34
На Супербоул-2026 в США будет легально поставлено около 1,7 млрд долларов – на 10% больше, чем в прошлом году (Marca)
вчера, 10:02
Оганезов о российском беттинг-рынке: «Могу с уверенностью сказать, что никакого роста уже нет»
вчера, 09:45
Оборот легальных букмекеров в России вырос на 8% за год – до 1,9 трлн рублей. Темпы роста значительно снизились (РБК)
вчера, 08:54
Ко всем новостям
Последние новости
ЕЦУПИС расширил сотрудничество с организатором трейловых забегов Wild Trail
сегодня, 10:49
Алексей Щербаков станет специальным гостем покерного турнира PARI в Сочи
28 января, 08:06
КПРФ о запрете онлайн-беттинга: «В 2024-м БК заработали на проигрышах народа 398 млрд рублей. «Норникель» заработал 123 млрд, РЖД – 50 млрд, вся российская энергетика – 35 млрд»
27 января, 14:50
PARI выпустит коллекцию одежды, посвященную «великим бунтарям в мире спорта» – Джордану, Ферстаппену, Босману
22 января, 11:36
Проект Winline «Больше!» бесплатно показывает в России матчи Australian Open
21 января, 19:24Промо
Ермохин о решении покинуть БК PARI: «Наступил момент, когда хочется сфокусироваться на развитии профессиональной экспертизы в спортивной индустрии и за ее пределами»
28 декабря 2025, 10:50
Максим Ермохин покинул БК PARI. Он занимал позицию руководителя отдела по связям с общественностью с 2022 года
28 декабря 2025, 09:45
BetBoom объявил об уходе Артема Савельева с поста главы направления киберспорта и медиапроектов
25 декабря 2025, 12:13
Polymarket забанили в Румынии из-за роста ставок на местные президентские выборы
2 ноября 2025, 18:15
Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»
1 ноября 2025, 16:39