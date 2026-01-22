Минфин допустил легализацию онлайн-казино в России: «Мы уже созрели для принятия таких решений»

В России могут легализовать онлайн-казино.

Минфин России рассматривает этот шаг как вариант противодействия нелегальному рынку азартных игр.

«К такому непростому решению нас подталкивает проблематика активной деятельности нелегальных операторов азартных игр в интернете.

Наверное, это тоже выход с возможным положительным эффектом. Конечно, это не решит всех проблем, но мы уже созрели для формирования и принятия таких решений», – сообщил замдиректора департамента финансовой политики Минфина Александр Христофоров.

В России запрещена деятельность онлайн-казино. Организация и проведение азартных игр в интернете вне специально установленных игорных зон являются незаконными.

По данным Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), доля нелегального рынка азартных игр в России оценивается в 20%.

«Придем к легализации онлайн-казино в России, рано или поздно. Огромные потоки денег исчезают из страны без налогов». Беттинг-эксперт Спортса’’ Прокофьев

Сергеев об ожиданиях от 2026-го: «В России попробуют легализовать онлайн-казино и тотализатор для классических видов спорта»