Минфин допустил легализацию онлайн-казино в России: «Мы уже созрели для принятия таких решений»
В России могут легализовать онлайн-казино.
Минфин России рассматривает этот шаг как вариант противодействия нелегальному рынку азартных игр.
«К такому непростому решению нас подталкивает проблематика активной деятельности нелегальных операторов азартных игр в интернете.
Наверное, это тоже выход с возможным положительным эффектом. Конечно, это не решит всех проблем, но мы уже созрели для формирования и принятия таких решений», – сообщил замдиректора департамента финансовой политики Минфина Александр Христофоров.
В России запрещена деятельность онлайн-казино. Организация и проведение азартных игр в интернете вне специально установленных игорных зон являются незаконными.
По данным Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ), доля нелегального рынка азартных игр в России оценивается в 20%.
