  • «Придем к легализации онлайн-казино в России, рано или поздно. Огромные потоки денег исчезают из страны без налогов». Беттинг-эксперт Спортса’’ Прокофьев
«Придем к легализации онлайн-казино в России, рано или поздно. Огромные потоки денег исчезают из страны без налогов». Беттинг-эксперт Спортса’’ Прокофьев

Беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев оценил перспективы легализации онлайн-казино в России.

В настоящее время в России запрещена деятельность онлайн-казино. Организация и проведение азартных игр в интернете вне специально установленных игорных зон являются незаконными.

– В индустрии все чаще звучат разговоры о легализации онлайн-казино в России. Насколько это реально?

– Считаю, что рано или поздно мы к этому придем.

Во-первых, бизнес легальных букмекеров еще по итогам прошлого года перестал расти (в сравнении с инфляцией). А с учетом роста целевых отчислений и нового налога с GGR, и нового налога на прибыль – компании уже стали сокращать расходы и штат, идет оптимизация.

Это все приведет к уменьшению поддержки спорта букмекерами – не по их воле, а из-за регулирования.

Во-вторых, нелегальный бизнес процветает. Игроки не знают разницы между легальными и офшорными компаниями, их реклама заполонила интернет, новые сайты штампуются, а платежи проходят.

Огромные потоки денег исчезают без налогов и из страны – в других направлениях.

– Как изменится индустрия, если онлайн-казино легализуют?

– Сложно предполагать без фактов. Если это случится, нужно понимать новые законы, ограничения, требования для получения лицензий. Тут важно все продумать так, чтобы бизнес смог адекватно работать, создавать рабочие места и платить налоги, чтобы игроки и государство получили качественный продукт, без роста лудомании и с адекватными отчислениями.

Если это удастся реализовать, ключевым KPI станет сильное снижение доли офшорных операторов, – рассказал экс-глава маркетинга Olimpbet Ставкам на Спортсе’’.

Сергеев об ожиданиях от 2026-го: «В России попробуют легализовать онлайн-казино и тотализатор для классических видов спорта»

Общественная палата направит запрос в Роскомнадзор о блокировке онлайн-казино в Telegram

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
с такой же логикой можно легализовать порнографию, проституцию, торговлю наркотиками и многое другое
Ответ Nick2012
с такой же логикой можно легализовать порнографию, проституцию, торговлю наркотиками и многое другое
Государства с более адекватными законодателями всё это давно легализовали и спокойно получают налоги со всех этих отраслей.
Ответ kukusyabra
Государства с более адекватными законодателями всё это давно легализовали и спокойно получают налоги со всех этих отраслей.
не все в жизни измеряется деньгами
а чьи это деньги и почему их там так много? )
То есть, как вы не карячтесь, а воровали и будем. Вот смысл заявления.
Беттинг-эксперт это тот кто ведёт телеграм каналы с "точными" результатами матчей?)
В России за 2025 год появилось 15 новых долларовых миллиардеров. Остальные нарастали свой баланс. Большая часть на госзаказах. Люксовых авто в России продаётся больше всего. Пусть начнут с этого списка. Они выводят больше. Часть играет в казино и не только. Убытки вешают на государство и бюджет.
Эксперт, а ты в курсе, что Kick начал блокировать русскоязычных стримеров за рекламу казино? Так-то тенденция идёт в обратную сторону, но тебе-то что? Легализуют казявы и ты сразу переметнёшься в эту отрасль гэмблы - деньги-то не пахнут, правда?
