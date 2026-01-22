«Придем к легализации онлайн-казино в России, рано или поздно. Огромные потоки денег исчезают из страны без налогов». Беттинг-эксперт Спортса’’ Прокофьев

Беттинг-эксперт Спортса’’ Владимир Прокофьев оценил перспективы легализации онлайн-казино в России.

В настоящее время в России запрещена деятельность онлайн-казино. Организация и проведение азартных игр в интернете вне специально установленных игорных зон являются незаконными.

– В индустрии все чаще звучат разговоры о легализации онлайн-казино в России. Насколько это реально?

– Считаю, что рано или поздно мы к этому придем.

Во-первых, бизнес легальных букмекеров еще по итогам прошлого года перестал расти (в сравнении с инфляцией). А с учетом роста целевых отчислений и нового налога с GGR, и нового налога на прибыль – компании уже стали сокращать расходы и штат, идет оптимизация.

Это все приведет к уменьшению поддержки спорта букмекерами – не по их воле, а из-за регулирования.

Во-вторых, нелегальный бизнес процветает. Игроки не знают разницы между легальными и офшорными компаниями, их реклама заполонила интернет, новые сайты штампуются, а платежи проходят.

Огромные потоки денег исчезают без налогов и из страны – в других направлениях.

– Как изменится индустрия, если онлайн-казино легализуют?

– Сложно предполагать без фактов. Если это случится, нужно понимать новые законы, ограничения, требования для получения лицензий. Тут важно все продумать так, чтобы бизнес смог адекватно работать, создавать рабочие места и платить налоги, чтобы игроки и государство получили качественный продукт, без роста лудомании и с адекватными отчислениями.

Если это удастся реализовать, ключевым KPI станет сильное снижение доли офшорных операторов, – рассказал экс-глава маркетинга Olimpbet Ставкам на Спортсе’’.

