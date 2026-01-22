В Общественной палате призвали ограничить Telegram в России из-за азартных игр в мессенджере: «Это противоречит российскому законодательству»

В Общественной палате предложили ужесточить меры по ограничению использования Telegram в России.

Об этом заявил член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Если администрация Telegram не будет выполнять и в дальнейшем требования российского законодательства, то, конечно, следует применять меры по его ограничению к использованию на территории Российской Федерации.

Telegram – это не только сообщения и звонки. Это и различные группы, в которых распространяется противоправный контент, сейчас это уже и казино, и прием ставок на спорт, также это и другая информация, которая противоречит российскому законодательству.

Мессенджер Max надо использовать максимально широко. Людям нужно объяснять его плюсы. Это, прежде всего, безопасность и, конечно, качество связи», – отметил Машаров.