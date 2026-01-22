«Лига Ставок»: «Покупать спонсорство трансляций или активно рекламироваться на ЧМ-2026 для нас неразумно. Турнир не станет драйвером трафика и ставок»

«Лига Ставок» не будет активно рекламироваться на ЧМ-2026, сообщили в пресс-службе букмекера.

«Матчи в основном выпадают на позднюю ночь и раннее утро по Москве, поэтому турнир не станет драйвером трафика и ставок. Промоконцепция у нас есть – задания, конкурс прогнозистов, программа лояльности, фрибеты. Будем использовать только те элементы, которые дают гарантированный эффект.

Покупать спонсорство трансляций или активно рекламироваться на ЧМ-2026 для нас неразумно.

Фокусируемся на цифровых интеграциях и коллаборациях вокруг российского футбола и крупных локальных событий. Ночные трансляции чемпионата не будем использовать – они не соответствуют нашим целям по охвату и эффективности», – сообщили Ставкам на Спортсе’’ в «Лиге Ставок».