Снуп Догг запустил собственное онлайн-казино с эксклюзивной музыкой

Рэпер Снуп Догг стал совладельцем и лицом онлайн-казино Dogg House Casino.

Американский рэп-исполнитель объявил о запуске собственного онлайн-казино в США 15 января.

«Казино отличается визуальными элементами, созданными в стилистике культового исполнителя. Также разработчики внедрили в интерфейс Snoop Dogg Radio – регулярно обновляемую «волну» с эксклюзивной музыкой от артиста.

Dogg House Casino предлагает более 500 игр – слоты, рулетку и другие жанры. Ключевыми особенностями стали кастомизированные игры с исполнителем: Snoop Blackjack, Snoop Dogg Poker и аркада Snoop Crazy Dogg Cross», – сообщает телеграм-канал Gambling Inside.

Ранее сообщалось, что Снуп Догг станет почетным тренером сборной США на Олимпиаде-2026 в Милане.

В России запрещена деятельность онлайн-казино. Организация и проведение азартных игр в интернете вне специально установленных игорных зон являются незаконными.