  • «Банальный хайп. Откуда депутат Панеш взял эту цифру, если нет медицинского учета и статистики?» Советник гендиректора «Фонбет» о лудомании у 12% взрослых россиян
44

Николай Оганезов прокомментировал слова депутата Каплана Панеша о массовом распространении лудомании в России.

По словам заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, до 12% взрослого населения России (около 13 млн человек) могут иметь тяжелую форму лудомании.

«К сожалению, еще один депутат пошел по пути раскручивания личного PR на теме социальной проблемы лудомании. В последнее время прослеживается тренд среди спикеров – «кто больше» назовет цифру больных лудоманией людей. Также идет соревнование жестких эпитетов: национальное бедствие, эпидемия, чума, пандемия, катастрофа и так далее.

Впечатление такое, что задача – сильно напугать население страны. Для чего это делается в столь сложное время – не понимаю. Все это напоминает банальный хайп на проблемах людей.

При этом депутат из фракции ЛДПР сам себе противоречит, подчеркивая, что «до 12% взрослого населения России могут страдать от тяжелых форм лудомании, при этом в стране отсутствует единая система медицинского учета и помощи таким людям».

Так если отсутствует система медицинского учета, то есть нет элементарной статистики, так откуда тогда Каплан Панеш взял цифру в 12% взрослого населения страны? Непонятно, почему парламентарий не может оперировать официальными источниками информации.

Да, действительно, в стране отсутствуют клинические рекомендации по лечению лудоманов, то есть всех «чудо-врачей», рекламирующих лечение от лудомании, необходимо проверять на предмет мошенничества.

Например, Анна Хоботова, арестованная за организацию пыток подростков в рехабах по лечению от наркотической зависимости в разных регионах страны, в том числе занималась и лечением лудомании! Мог бы возникнуть интересный казус, если бы Хоботова такой «лечебный процесс» финансировала за счет букмекерских отчислений, как предлагает в своем законопроекте коллега Каплана Панеша по Госдуме депутат Артем Метелев.

К сожалению, указанные депутаты не предлагают ничего конкретного по борьбе именно с нелегальным рынком азартных игр, который уже обошел по объему легальных операторов, и который и представляет реальную угрозу по распространению лудомании среди граждан России. Именно нелегальные сайты предоставляют неограниченный доступ россиянам к онлайн азартным играм, которые вынесены законом исключительно в игорные зоны.

Хочется надеяться, что некоторые парламентарии перестанут хайповать на теме лудомании и всерьез конкретно возьмутся за борьбу с нелегальным игорным бизнесом, базирующимся в основном в недружественных странах и на Украине, наносящим реально огромный ущерб гражданам и бюджету России», – сказал Ставкам на Спортсе’’ советник гендиректора «Фонбет».

На сентябрьском форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко заявила, что проблемы с азартными играми могут быть у 1-4% населения России.

Ожидается, что клинические рекомендации от Минздрава по лечению игровой зависимости появятся в ближайшие годы.

До 13 млн россиян могут страдать от тяжелых форм лудомании, сообщили в Госдуме. В зоне риска от 5% до 10% россиян в возрасте до 30 лет

Багдасаров о лечении лудомании в России: «Никакого прогресса нет. Минздрав говорит, что у них есть клинические рекомендации, но почему-то не презентует их»

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
