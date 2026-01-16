Почти 100 тысяч человек посетили российские казино в новогодние праздники – на 23% больше, чем годом ранее

Российские игорные зоны приняли более 95,5 тысячи гостей в новогодние праздники.

По данным Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года казино в России посетили 95 566 человек.

Лидером по посещаемости стала игорная зона «Красная поляна» в Сочи – там побывали 43 235 человек. В «Сибирской монете» на Алтае приняли 37 770 гостей, в игорной зоне «Янтарная» (Калининградская область) – 14 561 человек.

По сравнению с прошлым годом совокупный рост посещаемости игорных зон составил почти 23%. АИРИС связывает рост посещаемости игорных зон с расширением неигровых форматов досуга – проведением концертов, шоу-программ и специальных новогодних событий.